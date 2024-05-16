Де завтра на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК





Про це



НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 20:00 до 22:00.



З 00:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 усі черги без обмежень.



Інформуємо, що 8 червня з 16:00 до 18:00 графіки для 6-ї черги не застосовувались у зв‘язку із відміною НЕК «Укренерго» у зазначені години обмежень для Волинської області.



На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.



У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.



Графіки - за



Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».



"Закликаємо не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій!" - зазначають енергетики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 9 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 20:00 до 22:00.З 00:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 усі черги без обмежень.Інформуємо, що 8 червня з 16:00 до 18:00 графіки для 6-ї черги не застосовувались у зв‘язку із відміною НЕК «Укренерго» у зазначені години обмежень для Волинської області.На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Графіки - за ПОСИЛАННЯМ Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго»."Закликаємо не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій!" - зазначають енергетики.

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