Де завтра на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 22:19
У неділю, 9 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 20:00 до 22:00.
З 00:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 усі черги без обмежень.
Інформуємо, що 8 червня з 16:00 до 18:00 графіки для 6-ї черги не застосовувались у зв‘язку із відміною НЕК «Укренерго» у зазначені години обмежень для Волинської області.
На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Графіки - за ПОСИЛАННЯМ.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
"Закликаємо не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій!" - зазначають енергетики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області з 20:00 до 22:00.
З 00:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00 усі черги без обмежень.
Інформуємо, що 8 червня з 16:00 до 18:00 графіки для 6-ї черги не застосовувались у зв‘язку із відміною НЕК «Укренерго» у зазначені години обмежень для Волинської області.
На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Графіки - за ПОСИЛАННЯМ.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
"Закликаємо не вмикати потужні електроприлади одночасно, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути аварійних ситуацій!" - зазначають енергетики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де завтра на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 22:19
На війні помер Герой з Волині Павло Хоменський
Сьогодні, 21:05
Графіки відключень світла 9 червня застосовуватимуть увечері
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку на завтра, 9 червня
Сьогодні, 20:00