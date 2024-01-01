На війні помер Герой з Волині Павло Хоменський

На війні помер Герой з Волині Павло Хоменський
У зоні бойових дій помер захисник з Волині Павло Хоменський.

Про це повідомили у Рожищенській громаді.

"У Рожищенську громаду надійшла звістка про втрату захисника України, рожищанина Павла Михайловича Хоменського, 1975 року народження.

Життя солдата 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади обірвалося 6 червня 2024 року в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.

Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 до 10 червня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Зазначається, що про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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