На війні помер Герой з Волині Павло Хоменський

Павло Хоменський.



Про це



"У Рожищенську громаду надійшла звістка про втрату захисника України, рожищанина Павла Михайловича Хоменського, 1975 року народження.



Життя солдата 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади обірвалося 6 червня 2024 року в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.



Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 до 10 червня 2024 року включно.



Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Зазначається, що про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зоні бойових дій помер захисник з ВолиніПро це повідомили у Рожищенській громаді."У Рожищенську громаду надійшла звістка про втрату захисника України, рожищанина Павла Михайловича Хоменського, 1975 року народження.Життя солдата 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади обірвалося 6 червня 2024 року в районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.Траур за загиблим Героєм триватиме з 8 до 10 червня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Зазначається, що про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.

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