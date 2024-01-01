Графіки відключень світла 9 червня застосовуватимуть увечері

Графіки відключень світла 9 червня застосовуватимуть увечері
Графіки стабілізаційних відключень планують застосовувати з 20:00 до 22:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

За повідомленням "Укренерго", графіки стабілізаційних відключень планують застосовувати з 20:00 до 22:00.

В «Укренерго» прогнозують, що ситуація в енергосистемі може поліпшитися завдяки погоді. Але повністю уникнути відключень не вийде аж до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.

Раніше в «Укренерго» пояснювали, що причина обмежень — у збільшенні споживання електроенергії через похолодання. Потужностей українських електростанцій, пошкоджених унаслідок російських обстрілів, наразі недостатньо.

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Теги: Світло, відключення
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