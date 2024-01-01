Погода у Луцьку на завтра, 9 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень і ввечері йтиме сильний дощ, який поступово слабшатиме.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +13° до +21°.
Народний прогноз погоди: У цей день не підмітали в домі й не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день слідкували за мурахами: якщо навколо мурашника багато мурашок – до гарної погоди.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +13° до +21°.
Народний прогноз погоди: У цей день не підмітали в домі й не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день слідкували за мурахами: якщо навколо мурашника багато мурашок – до гарної погоди.
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