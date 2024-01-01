Погода у Луцьку на завтра, 9 червня

У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Удень і ввечері йтиме сильний дощ, який поступово слабшатиме.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +13° до +21°.У цей день не підмітали в домі й не мили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день слідкували за мурахами: якщо навколо мурашника багато мурашок – до гарної погоди.