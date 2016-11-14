У Німеччині досі не знайшли 9-річну українку, яка зникла дорогою до школи тиждень тому

Валерію, яка зникла дорогою до школи. ЇЇ шукають уже тиждень.



Про це пишуть Bild та Frankfurter Rundschau, повідомляє



Німецькі екстрені служби вже обшукали близько третини міста Дебельн, а поліція має у своєму розпорядженні понад десять терабайтів даних з камер спостереження. Крім того, для пошуків використовуються так звані суперрозпізнавачі — люди, які особливо швидко розпізнають обличчя.



Місцевих жителів також просять шукати дівчинку у власних городах, підвалах, гаражах та сараях. Водночас правоохоронці стежать за промисловими пустирями в місті.



Речник поліції Анджей Ридзік оцінив кількість залучених співробітників екстрених служб приблизно у 100. За його словами, вони «намагаються перевернути кожен камінь». Своєю чергою місцеві волонтери також шукають зниклу українку у вільний час.



«Ми розширюємо розслідування за межі національних кордонів і співпрацюємо з іноземними правоохоронними органами», — заявив він. Так, тепер німецька поліція співпрацює з Україною, Польщею та Чехією.



Ридзік зазначив, що слідчі отримали сотні підказок, додавши, що «ми все ще нічого не виключаємо».



Зокрема, один з однокласників Валерії розповів, що нібито бачив дівчинку у шкільному автобусі в день її зникнення. А втім, у поліції кажуть, що ймовірніше за все вона не сідала у нього.



Що передувало?



Вранці 3 червня у німецькому місті Дебельн у федеральній землі Саксонія дорогою до школи зникла 9-річна дівчинка Валерія. Востаннє її бачили того дня близько 6:50 за місцевим часом. Вона йшла до школи та мала сісти на міський автобус, яким щодня їздила на навчання.



Її сім’я звернулася в поліцію із заявою про зникнення лише в другій половині дня після того, як вона вчасно не повернулася зі школи. Своєю чергою школа завчасно не повідомила батьків про те, що Валерія не прийшла на заняття.



Поліція не називає її громадянства, але ЗМІ зазначали, що зникла дівчинка «з української родини». Німецькі видання також писали, що правоохоронці «не виключають злочин».

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