Ідентифікували двох військових рф, причетних до зґвалтувань під час окупації

Ідентифікували двох військових рф, причетних до зґвалтувань під час окупації
Журналісти Kyiv Independent встановили двох російських військових, які під час окупації Київської і Херсонської областей у березні 2022-го були причетними до зґвалтування двох жінок.

Про це пише Українська правда з посиланням на документальний фільм-розслідування "Він прийшов знову".

Йдеться про військового 109 мотострілецького полку так званої "армії" окупованої частини Донецької області – Миколу Сененка. Він брав участь в окупації села Краснівка в Херсонській області.

А також – про єфрейтора 8 роти 37 окремої мотострілецької бригади Надбіта Дабаєва. Він брав участь в окупації села Гавронщина Київської області.

Обидвоє ідентифікованих російських військових, за інформацією журналістів, не понесли покарання за скоєні сексуальні злочини.

У червні 2022-го українські правоохоронці оголосили Надбіту Дабаєву заочну підозру за низку інших воєнних злочинів, вчинених під час окупації: викрадення автівок, погрози розстрілу та вбивство цивільного чоловіка.

Дабаєв відмовився відповідати на прямі запитання журналістів щодо його причетності до злочинів, у тому числі до сексуального насилля. У своїх соцмережах він продовжує публікувати фото у військовій формі та зі зброєю.

За інформацією від бойових товаришів Миколи Сененка, з якими журналіст Kyiv Independent спілкувався під легендою російського слідчого, військовий перебуває в окупованому місті Горлівка, Донецької області.

Окрім цього, у розслідуванні журналісти називають імена керівників, яким підпорядковувалися та були підконтрольними згадані російські військові.

37 бригадою керував полковник Юрій Медвєдєв. Під час окупації Київської області його бригада вчиняла одні з найжорстокіших воєнних злочинів. В Україні військовим оголосили заочні підозри, зокрема, за вбивства, згвалтування, катування, погрози розстрілами цивільних. У березні 2022-го Медвєдєв отримав поранення. Але за кілька місяців мав слово на параді до дня перемоги в Бурятії і згодом отримав одну з найвищих державних нагород росії – орден мужності.

109 полк так званої армії окупованої частини Донецької області міг бути підконтрольним 11 десантно-штурмовій бригаді армії рф. На її чолі стояв полковник Денис Шишов. Військовий брав участь у захопленні Херсонської області, мав поранення. Невдовзі отримав звання генерал-майора, а також державну нагороду – героя росії.


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Теги: Росія, Україна, війна
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