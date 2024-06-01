Ідентифікували двох військових рф, причетних до зґвалтувань під час окупації





Про це пише



Йдеться про військового 109 мотострілецького полку так званої "армії" окупованої частини Донецької області – Миколу Сененка. Він брав участь в окупації села Краснівка в Херсонській області.



А також – про єфрейтора 8 роти 37 окремої мотострілецької бригади Надбіта Дабаєва. Він брав участь в окупації села Гавронщина Київської області.



Обидвоє ідентифікованих російських військових, за інформацією журналістів, не понесли покарання за скоєні сексуальні злочини.



У червні 2022-го українські правоохоронці оголосили Надбіту Дабаєву заочну підозру за низку інших воєнних злочинів, вчинених під час окупації: викрадення автівок, погрози розстрілу та вбивство цивільного чоловіка.



Дабаєв відмовився відповідати на прямі запитання журналістів щодо його причетності до злочинів, у тому числі до сексуального насилля. У своїх соцмережах він продовжує публікувати фото у військовій формі та зі зброєю.



За інформацією від бойових товаришів Миколи Сененка, з якими журналіст Kyiv Independent спілкувався під легендою російського слідчого, військовий перебуває в окупованому місті Горлівка, Донецької області.



Окрім цього, у розслідуванні журналісти називають імена керівників, яким підпорядковувалися та були підконтрольними згадані російські військові.



37 бригадою керував полковник Юрій Медвєдєв. Під час окупації Київської області його бригада вчиняла одні з найжорстокіших воєнних злочинів. В Україні військовим оголосили заочні підозри, зокрема, за вбивства, згвалтування, катування, погрози розстрілами цивільних. У березні 2022-го Медвєдєв отримав поранення. Але за кілька місяців мав слово на параді до дня перемоги в Бурятії і згодом отримав одну з найвищих державних нагород росії – орден мужності.



109 полк так званої армії окупованої частини Донецької області міг бути підконтрольним 11 десантно-штурмовій бригаді армії рф. На її чолі стояв полковник Денис Шишов. Військовий брав участь у захопленні Херсонської області, мав поранення. Невдовзі отримав звання генерал-майора, а також державну нагороду – героя росії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Журналісти Kyiv Independent встановили двох російських військових, які під час окупації Київської і Херсонської областей у березні 2022-го були причетними до зґвалтування двох жінок.Про це пише Українська правда з посиланням на документальний фільм-розслідування "Він прийшов знову".Йдеться про військового 109 мотострілецького полку так званої "армії" окупованої частини Донецької області –. Він брав участь в окупації села Краснівка в Херсонській області.А також – про єфрейтора 8 роти 37 окремої мотострілецької бригади. Він брав участь в окупації села Гавронщина Київської області.Обидвоє ідентифікованих російських військових, за інформацією журналістів, не понесли покарання за скоєні сексуальні злочини.У червні 2022-го українські правоохоронці оголосили Надбіту Дабаєву заочну підозру за низку інших воєнних злочинів, вчинених під час окупації: викрадення автівок, погрози розстрілу та вбивство цивільного чоловіка.Дабаєв відмовився відповідати на прямі запитання журналістів щодо його причетності до злочинів, у тому числі до сексуального насилля. У своїх соцмережах він продовжує публікувати фото у військовій формі та зі зброєю.За інформацією від бойових товаришів Миколи Сененка, з якими журналіст Kyiv Independent спілкувався під легендою російського слідчого, військовий перебуває в окупованому місті Горлівка, Донецької області.Окрім цього, у розслідуванні журналісти називають імена керівників, яким підпорядковувалися та були підконтрольними згадані російські військові.37 бригадою керував полковник. Під час окупації Київської області його бригада вчиняла одні з найжорстокіших воєнних злочинів. В Україні військовим оголосили заочні підозри, зокрема, за вбивства, згвалтування, катування, погрози розстрілами цивільних. У березні 2022-го Медвєдєв отримав поранення. Але за кілька місяців мав слово на параді до дня перемоги в Бурятії і згодом отримав одну з найвищих державних нагород росії – орден мужності.109 полк так званої армії окупованої частини Донецької області міг бути підконтрольним 11 десантно-штурмовій бригаді армії рф. На її чолі стояв полковник. Військовий брав участь у захопленні Херсонської області, мав поранення. Невдовзі отримав звання генерал-майора, а також державну нагороду – героя росії.

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