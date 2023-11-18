Сестра волинського Героя зустріла посла рф у закривавленій сукні і портретом убитого брата





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У закривавлених сукнях із написами українських міст, зруйнованих росією, активістки зустріли посла рф, який традиційно 9 травня приходить покласти квіти до меморіалу радянським солдатам у Варшаві.



Участь у заході взяла сестра загиблого у війні з окупантами Героя з Каменя-Каширського Станіслава Солов’я — Анна Веремчук. Із портретом брата в руках жінка символізувала Україну, яка й досі стікає кров’ю через вторгнення держави-агресорки. На знак протесту злочинним діям загарбників в адресу дипломата присутні скандували «терорист». За словами Анни, до цього перфомансу була прикута увага усіх світових ЗМІ.



— Більшість поляків підтримує проукраїнську позицію і продовжує вболівати за нашу країну, — переконує Анна. — Тому завданням волонтерської групи було вкотре привернути увагу закордонної преси та не дозволяти російській пропаганді впливати на свідомість населення Польщі. У своїй промові через засоби масової інформації ми закликали зарубіжних партнерів надати військову допомогу Україні та посприяти звільненню полонених з російських катівень.



Нагадаємо, 9 травня вшановували світлу пам’ять із дня поховання загиблого воїна Станіслава Солов’я. Він поліг 5 травня 2023 року у жорстокому протистоянні з російськими загарбниками на Донеччині.



Чимало поляків, які спостерігали за дійством, знімали головні убори та схиляли голови, співчуваючи у такий спосіб нашим землякам через втрату найкращих синів та доньок, які стоять щитом, захищаючи Європу від божевільних планів путіна.



Леся МІНІБАЄВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нагадати світові про війну в Україні та зупинити російський тероризм. Під таким гаслом у столиці Польщі відбулася акція на підтримку нашої держави, організована фондом Євромайдан-Варшава. Це волонтерська група, що організовує військову допомогу Україні ще із 2014 року.Про це пише газета Полісся.У закривавлених сукнях із написами українських міст, зруйнованих росією, активістки зустріли посла рф, який традиційно 9 травня приходить покласти квіти до меморіалу радянським солдатам у Варшаві.Участь у заході взяла сестра загиблого у війні з окупантами Героя з Каменя-Каширського. Із портретом брата в руках жінка символізувала Україну, яка й досі стікає кров’ю через вторгнення держави-агресорки. На знак протесту злочинним діям загарбників в адресу дипломата присутні скандували «терорист». За словами Анни, до цього перфомансу була прикута увага усіх світових ЗМІ.— Більшість поляків підтримує проукраїнську позицію і продовжує вболівати за нашу країну, — переконує Анна. — Тому завданням волонтерської групи було вкотре привернути увагу закордонної преси та не дозволяти російській пропаганді впливати на свідомість населення Польщі. У своїй промові через засоби масової інформації ми закликали зарубіжних партнерів надати військову допомогу Україні та посприяти звільненню полонених з російських катівень.Нагадаємо, 9 травня вшановували світлу пам’ять із дня поховання загиблого воїна Станіслава Солов’я. Він поліг 5 травня 2023 року у жорстокому протистоянні з російськими загарбниками на Донеччині.Чимало поляків, які спостерігали за дійством, знімали головні убори та схиляли голови, співчуваючи у такий спосіб нашим землякам через втрату найкращих синів та доньок, які стоять щитом, захищаючи Європу від божевільних планів путіна.

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