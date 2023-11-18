Сестра волинського Героя зустріла посла рф у закривавленій сукні і портретом убитого брата

Сестра волинського Героя зустріла посла рф у закривавленій сукні і портретом убитого брата
Нагадати світові про війну в Україні та зупинити російський тероризм. Під таким гаслом у столиці Польщі відбулася акція на підтримку нашої держави, організована фондом Євромайдан-Варшава. Це волонтерська група, що організовує військову допомогу Україні ще із 2014 року.

Про це пише газета Полісся.

У закривавлених сукнях із написами українських міст, зруйнованих росією, активістки зустріли посла рф, який традиційно 9 травня приходить покласти квіти до меморіалу радянським солдатам у Варшаві.

Участь у заході взяла сестра загиблого у війні з окупантами Героя з Каменя-Каширського Станіслава Солов’я — Анна Веремчук. Із портретом брата в руках жінка символізувала Україну, яка й досі стікає кров’ю через вторгнення держави-агресорки. На знак протесту злочинним діям загарбників в адресу дипломата присутні скандували «терорист». За словами Анни, до цього перфомансу була прикута увага усіх світових ЗМІ.

— Більшість поляків підтримує проукраїнську позицію і продовжує вболівати за нашу країну, — переконує Анна. — Тому завданням волонтерської групи було вкотре привернути увагу закордонної преси та не дозволяти російській пропаганді впливати на свідомість населення Польщі. У своїй промові через засоби масової інформації ми закликали зарубіжних партнерів надати військову допомогу Україні та посприяти звільненню полонених з російських катівень.
Сестра волинського Героя зустріла посла рф у закривавленій сукні і портретом убитого брата

Нагадаємо, 9 травня вшановували світлу пам’ять із дня поховання загиблого воїна Станіслава Солов’я. Він поліг 5 травня 2023 року у жорстокому протистоянні з російськими загарбниками на Донеччині.
Сестра волинського Героя зустріла посла рф у закривавленій сукні і портретом убитого брата

Чимало поляків, які спостерігали за дійством, знімали головні убори та схиляли голови, співчуваючи у такий спосіб нашим землякам через втрату найкращих синів та доньок, які стоять щитом, захищаючи Європу від божевільних планів путіна.

Леся МІНІБАЄВА.

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Теги: Волинь, Герой, рф, посол
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