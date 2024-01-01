Залужний завершує підготовку до роботи у Британії, – Кулеба

Новопризначений посол України у Великій Британіївже завершує підготовку до початку дипломатичної роботи у Сполученому Королівстві.Про це повідомив міністр закордонних справв інтерв’ю "Укрінформу"."Цей процес вже наприкінці фінішної прямої", - сказав Кулеба у відповідь на запитання, коли новий посол розпочне роботу в Лондоні.За словами глави МЗС, він "розуміє підвищений інтерес" до цієї теми."Але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами.Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", - йдеться в повідомленні.8 лютого 2024 року президентпризначив генерал-полковникаголовнокомандувачем Збройних сил України.Радник керівника Офісу президента Українисеред причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.7 березня Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит.9 березня стало відомо, що генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенантабуло звільнено з військової служби рішенням ВЛК за станом здоров’я.