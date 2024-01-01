Залужний завершує підготовку до роботи у Британії, – Кулеба

Залужний завершує підготовку до роботи у Британії, – Кулеба
Новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний вже завершує підготовку до початку дипломатичної роботи у Сполученому Королівстві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Укрінформу".

"Цей процес вже наприкінці фінішної прямої", - сказав Кулеба у відповідь на запитання, коли новий посол розпочне роботу в Лондоні.

За словами глави МЗС, він "розуміє підвищений інтерес" до цієї теми.

"Але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами.

Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави", - йдеться в повідомленні.

8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.

7 березня Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит.

9 березня стало відомо, що генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу було звільнено з військової служби рішенням ВЛК за станом здоров’я.

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Теги: Залужний, Британія
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