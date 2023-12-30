В Окольному замку у Луцьку для пенсіонерів запровадили день безоплатного огляду експозиції





Така акція для пенсіонерів діятиме щовівторка, пише



"Музейний простір, який складається з 18 кімнат і 4 коридорів. У них розміщені Галерея рицарства, експозиція навчального процесу у Єзуїтському колеґіумі, мультимедійна система з інтерактивним смарттабло, шоломами віртуальної реальності, силіконова фігура монаха-єзуїта, голограма привида", — повідомили у міськраді.



Щоб безплатно відвідати туристичний об’єкт, створений на основі відреставрованих пам’яток архітектури національного значення, відвідувачі повинні мати із собою пенсійне посвідчення.



Для пенсіонерів музейний простір працюватиме щовівторка із 10:00 до 19:00.



Довідково: музейний простір "Окольний замок" у Луцьку відкрили у липні 2023 року. Частину цих підземель Волинська археологічна експедиція відкрила у 2020-му році. Реставрація та створення музейного простору відбулася за грантові гроші Євросоюзу у співфінансуванні з міським бюджетом на суму майже 1,5 мільйона євро. Роботи тривали з 2018 до 2021 року.

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