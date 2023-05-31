Як працюють пришкільні табори в громаді на Волині. ВІДЕО





Про це Лілія Осіпчук.



"В минулому навчальному році навчалося 1168 учнів, закінчило заклади освіти більше 68 учнів. Пришкільні табори є у 10 школах. Початкову школу ми не залучали в цьому році. Це соціалізація дітей, відволікає від тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні", — говорить посадовиця.



Один із 10 таборів, які зараз працюють у Колодяжненській громаді — в місцевому ліцеї. Як розповіла вчителька Тетяна Москаленко, табір англомовного спрямування працює щодня окрім вихідних, з 9:00 до 12:00.



"Маємо за списком 20 учнів, але інколи просяться більше діток. Тому що дітям є цікаво. Мета табору — як учні повинні послуговуватись іноземною мовою в побуті. І структура завдань зовсім не така, яка є на уроці. Ми тут більше як друзі усі", — сказала Тетяна Москаленко.



11-річну Кароліну Ківшину у табір привела бабуся. Дівчинка розповіла, що їй подобається вивчати іноземну мову разом із однолітками. Також школярі долучаються до ігор і конкурсів.



"Діти вдома зайняті переважно мобільним телефоном або комп’ютером. А тут цікаво тим, що діти спілкуються різного віку. По-друге: закріплюють знання з англійської мови", — говорить бабуся дівчинки Тетяна Ківшина.



Окрім навчання у таборі проводять руханки, співають. 12-річний Арсеній Петрук два роки поспіль відвідує пришкільний табір."Мені сидіти вдома не цікаво, — говорить школяр. — Влітку не має з ким погуляти. Я пішов в табір, поговорити з друзями".



Як розповіла директорка Колодяжненського ліцею, на випадок повітряної тривоги у навчальному закладі є укриття і генератор.



Довідково: з 3-го червня 2024 року у восьми громадах на Волині запрацювали 73 пришкільні табори. У них планують оздоровити 7174 дитини віком від 7 до 14 років, розповіла Суспільному начальниця управління освіти й науки обласної адміністрації Наталія Матвіюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Колодяжненській громаді цього літа працюють 10 пришкільних таборів. До оздоровлення і дозвілля залучили 180 дітей.Про це Суспільному розповіла керівниця управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільради"В минулому навчальному році навчалося 1168 учнів, закінчило заклади освіти більше 68 учнів. Пришкільні табори є у 10 школах. Початкову школу ми не залучали в цьому році. Це соціалізація дітей, відволікає від тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні", — говорить посадовиця.Один із 10 таборів, які зараз працюють у Колодяжненській громаді — в місцевому ліцеї. Як розповіла вчителька Тетяна Москаленко, табір англомовного спрямування працює щодня окрім вихідних, з 9:00 до 12:00."Маємо за списком 20 учнів, але інколи просяться більше діток. Тому що дітям є цікаво. Мета табору — як учні повинні послуговуватись іноземною мовою в побуті. І структура завдань зовсім не така, яка є на уроці. Ми тут більше як друзі усі", — сказала Тетяна Москаленко.11-річнуу табір привела бабуся. Дівчинка розповіла, що їй подобається вивчати іноземну мову разом із однолітками. Також школярі долучаються до ігор і конкурсів."Діти вдома зайняті переважно мобільним телефоном або комп’ютером. А тут цікаво тим, що діти спілкуються різного віку. По-друге: закріплюють знання з англійської мови", — говорить бабуся дівчинки Тетяна Ківшина.Окрім навчання у таборі проводять руханки, співають. 12-річнийдва роки поспіль відвідує пришкільний табір."Мені сидіти вдома не цікаво, — говорить школяр. — Влітку не має з ким погуляти. Я пішов в табір, поговорити з друзями".Як розповіла директорка Колодяжненського ліцею, на випадок повітряної тривоги у навчальному закладі є укриття і генератор.з 3-го червня 2024 року у восьми громадах на Волині запрацювали 73 пришкільні табори. У них планують оздоровити 7174 дитини віком від 7 до 14 років, розповіла Суспільному начальниця управління освіти й науки обласної адміністрації Наталія Матвіюк.

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