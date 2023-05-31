Як працюють пришкільні табори в громаді на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
У Колодяжненській громаді цього літа працюють 10 пришкільних таборів. До оздоровлення і дозвілля залучили 180 дітей.
Про це Суспільному розповіла керівниця управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільради Лілія Осіпчук.
"В минулому навчальному році навчалося 1168 учнів, закінчило заклади освіти більше 68 учнів. Пришкільні табори є у 10 школах. Початкову школу ми не залучали в цьому році. Це соціалізація дітей, відволікає від тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні", — говорить посадовиця.
Один із 10 таборів, які зараз працюють у Колодяжненській громаді — в місцевому ліцеї. Як розповіла вчителька Тетяна Москаленко, табір англомовного спрямування працює щодня окрім вихідних, з 9:00 до 12:00.
"Маємо за списком 20 учнів, але інколи просяться більше діток. Тому що дітям є цікаво. Мета табору — як учні повинні послуговуватись іноземною мовою в побуті. І структура завдань зовсім не така, яка є на уроці. Ми тут більше як друзі усі", — сказала Тетяна Москаленко.
11-річну Кароліну Ківшину у табір привела бабуся. Дівчинка розповіла, що їй подобається вивчати іноземну мову разом із однолітками. Також школярі долучаються до ігор і конкурсів.
"Діти вдома зайняті переважно мобільним телефоном або комп’ютером. А тут цікаво тим, що діти спілкуються різного віку. По-друге: закріплюють знання з англійської мови", — говорить бабуся дівчинки Тетяна Ківшина.
Окрім навчання у таборі проводять руханки, співають. 12-річний Арсеній Петрук два роки поспіль відвідує пришкільний табір."Мені сидіти вдома не цікаво, — говорить школяр. — Влітку не має з ким погуляти. Я пішов в табір, поговорити з друзями".
Як розповіла директорка Колодяжненського ліцею, на випадок повітряної тривоги у навчальному закладі є укриття і генератор.
Довідково: з 3-го червня 2024 року у восьми громадах на Волині запрацювали 73 пришкільні табори. У них планують оздоровити 7174 дитини віком від 7 до 14 років, розповіла Суспільному начальниця управління освіти й науки обласної адміністрації Наталія Матвіюк.
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Про це Суспільному розповіла керівниця управління гуманітарної сфери Колодяжненської сільради Лілія Осіпчук.
"В минулому навчальному році навчалося 1168 учнів, закінчило заклади освіти більше 68 учнів. Пришкільні табори є у 10 школах. Початкову школу ми не залучали в цьому році. Це соціалізація дітей, відволікає від тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні", — говорить посадовиця.
Один із 10 таборів, які зараз працюють у Колодяжненській громаді — в місцевому ліцеї. Як розповіла вчителька Тетяна Москаленко, табір англомовного спрямування працює щодня окрім вихідних, з 9:00 до 12:00.
"Маємо за списком 20 учнів, але інколи просяться більше діток. Тому що дітям є цікаво. Мета табору — як учні повинні послуговуватись іноземною мовою в побуті. І структура завдань зовсім не така, яка є на уроці. Ми тут більше як друзі усі", — сказала Тетяна Москаленко.
11-річну Кароліну Ківшину у табір привела бабуся. Дівчинка розповіла, що їй подобається вивчати іноземну мову разом із однолітками. Також школярі долучаються до ігор і конкурсів.
"Діти вдома зайняті переважно мобільним телефоном або комп’ютером. А тут цікаво тим, що діти спілкуються різного віку. По-друге: закріплюють знання з англійської мови", — говорить бабуся дівчинки Тетяна Ківшина.
Окрім навчання у таборі проводять руханки, співають. 12-річний Арсеній Петрук два роки поспіль відвідує пришкільний табір."Мені сидіти вдома не цікаво, — говорить школяр. — Влітку не має з ким погуляти. Я пішов в табір, поговорити з друзями".
Як розповіла директорка Колодяжненського ліцею, на випадок повітряної тривоги у навчальному закладі є укриття і генератор.
Довідково: з 3-го червня 2024 року у восьми громадах на Волині запрацювали 73 пришкільні табори. У них планують оздоровити 7174 дитини віком від 7 до 14 років, розповіла Суспільному начальниця управління освіти й науки обласної адміністрації Наталія Матвіюк.
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