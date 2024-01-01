Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину, — спротив
Сьогодні, 19:26
Зазнаючи невдач на північному фронті Харківщини, ворог почав перекидати додаткові сили росармії з Херсонщини на харківський напрямок.
Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.
Місцеві мешканці Херсонщини розповіли, що росіяни перекидають деякі частини, а також відправляють у відрядження операторів дронів.
"Водночас ворог наростив комплектування “добровольчого батальйону маргелова”, аби поповнити втрати", — ідеться у повідомленні.
Місцевих чоловіків під час обов’язкового оновлення даних в “військкоматах”, агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією, що є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини.
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Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.
Місцеві мешканці Херсонщини розповіли, що росіяни перекидають деякі частини, а також відправляють у відрядження операторів дронів.
"Водночас ворог наростив комплектування “добровольчого батальйону маргелова”, аби поповнити втрати", — ідеться у повідомленні.
Місцевих чоловіків під час обов’язкового оновлення даних в “військкоматах”, агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією, що є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини.
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