Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину, — спротив

Росіяни перекидають військових з Херсонщини на Харківщину, — спротив
Зазнаючи невдач на північному фронті Харківщини, ворог почав перекидати додаткові сили росармії з Херсонщини на харківський напрямок.

Про це повідомляють у Центрі нацспротиву.

Місцеві мешканці Херсонщини розповіли, що росіяни перекидають деякі частини, а також відправляють у відрядження операторів дронів.

"Водночас ворог наростив комплектування “добровольчого батальйону маргелова”, аби поповнити втрати", — ідеться у повідомленні.

Місцевих чоловіків під час обов’язкового оновлення даних в “військкоматах”, агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією, що є черговим злочином окупантів, які мобілізують місцеве населення на війну проти Батьківщини.

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Теги: Росія, Україна, війна
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