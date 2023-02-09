Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію, – Зеленський

Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію.

Про це пише LB.ua.

“Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено”, – сказав президент.

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Теги: Росія, Україна, війна, Зеленський
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