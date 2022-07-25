Сезон чорниці: де на Волині ягоду збирають відрами





Щоправда, зазначають, що на кущах ще дуже багато зелених ягід, передає



Чорниця - одна із найкорисніших ягід. Вона використовується у лікуванні багатьох недуг. Ягоду ще називають «чорним золотом».



Волинь - одна із лідерів у вирощуванні чорниці. В області збирають ягоди тоннами.



Додамо, що наразі ціна на чорницю у заготівельників на Любомльщині - 40 гривень за 1 кілограм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У червні розпочався сезон збору чорниць. У 2024 році ягода вродила рясно. На Любомльщині люди збирають чорницю відрами.Щоправда, зазначають, що на кущах ще дуже багато зелених ягід, передає ВСН Чорниця - одна із найкорисніших ягід. Вона використовується у лікуванні багатьох недуг. Ягоду ще називають «чорним золотом».Волинь - одна із лідерів у вирощуванні чорниці. В області збирають ягоди тоннами.Додамо, що наразі ціна на чорницю у заготівельників на Любомльщині - 40 гривень за 1 кілограм.

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