Сезон чорниці: де на Волині ягоду збирають відрами

Сезон чорниці: де на Волині ягоду збирають відрами
У червні розпочався сезон збору чорниць. У 2024 році ягода вродила рясно. На Любомльщині люди збирають чорницю відрами.

Щоправда, зазначають, що на кущах ще дуже багато зелених ягід, передає ВСН.

Чорниця - одна із найкорисніших ягід. Вона використовується у лікуванні багатьох недуг. Ягоду ще називають «чорним золотом».

Волинь - одна із лідерів у вирощуванні чорниці. В області збирають ягоди тоннами.

Додамо, що наразі ціна на чорницю у заготівельників на Любомльщині - 40 гривень за 1 кілограм.

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Теги: чорниця, волинь
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