Понад 6 тисяч школярів з Волинської області перебуває за кордоном
Сьогодні, 15:10
Понад 6 тисяч школярів з Волинської області перебуває за кордоном і не повернулося додому.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла начальниця управління освіти та науки Волинської ОДА Наталія Матвіюк.
"Від початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхало 24,5 тисяч здобувачів закладів загальної середньої освіти області. На сьогодні понад 6 тисяч учнів продовжують перебувати за кордоном, з них: здобувають освіту за дистанційною формою навчання – 13% дітей, за сімейною формою навчається 53%, здобувають освіту за екстернатною формою 34% учнів та здобувають освіту в «дистанційних класах» 7 осіб.
Додамо, що кількість дітей, які перебувають за кордоном, відносно стабілізувалася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла начальниця управління освіти та науки Волинської ОДА Наталія Матвіюк.
"Від початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхало 24,5 тисяч здобувачів закладів загальної середньої освіти області. На сьогодні понад 6 тисяч учнів продовжують перебувати за кордоном, з них: здобувають освіту за дистанційною формою навчання – 13% дітей, за сімейною формою навчається 53%, здобувають освіту за екстернатною формою 34% учнів та здобувають освіту в «дистанційних класах» 7 осіб.
Додамо, що кількість дітей, які перебувають за кордоном, відносно стабілізувалася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Понад 6 тисяч школярів з Волинської області перебуває за кордоном
Сьогодні, 15:10
У Луцьку на поштовому відділенні стався вибух: деталі
Сьогодні, 14:02
Сезон чорниці: де на Волині ягоду збирають відрами
Сьогодні, 13:14
На Волині чоловік отримав повістку і став «свідком Єгови»: чи уникнув він мобілізації
Сьогодні, 12:17
На Волині у ДТП постраждав юний мотоцикліст
Сьогодні, 11:43