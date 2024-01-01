Понад 6 тисяч школярів з Волинської області перебуває за кордоном





Про це у коментарі власкору Наталія Матвіюк.



"Від початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхало 24,5 тисяч здобувачів закладів загальної середньої освіти області. На сьогодні понад 6 тисяч учнів продовжують перебувати за кордоном, з них: здобувають освіту за дистанційною формою навчання – 13% дітей, за сімейною формою навчається 53%, здобувають освіту за екстернатною формою 34% учнів та здобувають освіту в «дистанційних класах» 7 осіб.



Додамо, що кількість дітей, які перебувають за кордоном, відносно стабілізувалася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 6 тисяч школярів з Волинської області перебуває за кордоном і не повернулося додому.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла начальниця управління освіти та науки Волинської ОДА"Від початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхало 24,5 тисяч здобувачів закладів загальної середньої освіти області. На сьогодні понад 6 тисяч учнів продовжують перебувати за кордоном, з них: здобувають освіту за дистанційною формою навчання – 13% дітей, за сімейною формою навчається 53%, здобувають освіту за екстернатною формою 34% учнів та здобувають освіту в «дистанційних класах» 7 осіб.Додамо, що кількість дітей, які перебувають за кордоном, відносно стабілізувалася.

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