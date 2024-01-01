Понад 6 тисяч школярів з Волинської області перебуває за кордоном

Понад 6 тисяч школярів з Волинської області перебуває за кордоном
Понад 6 тисяч школярів з Волинської області перебуває за кордоном і не повернулося додому.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповіла начальниця управління освіти та науки Волинської ОДА Наталія Матвіюк.

"Від початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхало 24,5 тисяч здобувачів закладів загальної середньої освіти області. На сьогодні понад 6 тисяч учнів продовжують перебувати за кордоном, з них: здобувають освіту за дистанційною формою навчання – 13% дітей, за сімейною формою навчається 53%, здобувають освіту за екстернатною формою 34% учнів та здобувають освіту в «дистанційних класах» 7 осіб.

Додамо, що кількість дітей, які перебувають за кордоном, відносно стабілізувалася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: школярі, Волинь, міграція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 6 тисяч школярів з Волинської області перебуває за кордоном
Сьогодні, 15:10
У Луцьку на поштовому відділенні стався вибух: деталі
Сьогодні, 14:02
Сезон чорниці: де на Волині ягоду збирають відрами
Сьогодні, 13:14
На Волині чоловік отримав повістку і став «свідком Єгови»: чи уникнув він мобілізації
Сьогодні, 12:17
На Волині у ДТП постраждав юний мотоцикліст
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
На Волині зафіксували найбільшу за 10 років міграцію мартинів. ФОТО На Волині зафіксували найбільшу за 10 років міграцію мартинів. ФОТО
04 квітень, 08:25
У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО
31 березень, 18:11
Досі не оголосили тендер: у районі на Волині школярів харчуватимуть лише до кінця лютого Досі не оголосили тендер: у районі на Волині школярів харчуватимуть лише до кінця лютого
08 лютий, 11:40
Дві школи та десять класів на Волині пішли на карантин через грип та ГРВІ Дві школи та десять класів на Волині пішли на карантин через грип та ГРВІ
19 січень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Понад 6 тисяч школярів з Волинської області перебуває за кордоном
Сьогодні, 15:10
 0
У Луцьку на поштовому відділенні стався вибух: деталі
Сьогодні, 14:02
 0
Сезон чорниці: де на Волині ягоду збирають відрами
Сьогодні, 13:14
 0
На Волині чоловік отримав повістку і став «свідком Єгови»: чи уникнув він мобілізації
Сьогодні, 12:17
 0
На Волині у ДТП постраждав юний мотоцикліст
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8