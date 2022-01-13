Розмальована ферма: в господарстві на Волині прикрасили будівлі в українському стилі





Як розповів Андрій Козловський, вирішили стилізувати будинки, аби працювати на фермі було приємніше.



Будиночки для тварин і птахів пейзажами і квітами розмальовує місцева художниця, 24-річна Ірина Карпенко. Каже, що фарби обирає яскраві, аби радували око.



«Я малюю спочатку ескіз, а потім природу, тварин, щоб усе оживало», — говорить художниця.



Працівниця ферми Наталія Остапчук приїздить на роботу до Карасина із сусіднього села. Розповідає: має четверо дітей, нещодавно з війни повернувся її чоловік, тож два місяці тому влаштувалася доглядальницею птахів. Працювати поміж розмальованих будинків, каже, значно приємніше.



«50 каченяток і 25 гусят у нас, і 40 індичат, то все моє хазяйство три рази треба йти до них і водички підлити, і корму підсипати, і постелити їм треба, і підмести треба, всі люблять, щоб біля них походили», — розповідає доглядальниця.



Окрім птахів, у господарстві доглядають 20 овець і два барани романівської породи, хочуть створити племінне господарство, заступник директора з виробництва Андрій Козловський. З його слів, готові ділитися досвідом оформлення вольєрів для тварин і птаства.



Менеджерка господарства Богдана Телебей розповіла, що на цьому об'єкті працює 13 робітників. Щоб подивитися на розмальовані будинки та сфотографуватися біля них, до Карасина приїжджають туристи, говорить Богдана Телебей.



«Таким чином розвиваємо не лише економіку та тваринництво, а й птахівництво», - каже менеджерка господарства.



З її слів, у господарстві наразі є чотири розмальованих будинки, в українському стилі також оформлені паркани, альтанки, криниця, годівниці, ферму у цьому напрямку розвиватимуть і надалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "Розмальована ферма" з будинками в українському стилі є у селі Карасин Камінь-Каширського району. У них тримають кілька сотень птахів: гусей, качок, індиків, а також кілька десятків овець.Як розповів Суспільному заступник директора з виробництва фермерського господарства, вирішили стилізувати будинки, аби працювати на фермі було приємніше.Будиночки для тварин і птахів пейзажами і квітами розмальовує місцева художниця, 24-річна Ірина Карпенко. Каже, що фарби обирає яскраві, аби радували око.«Я малюю спочатку ескіз, а потім природу, тварин, щоб усе оживало», — говорить художниця.Працівниця фермиприїздить на роботу до Карасина із сусіднього села. Розповідає: має четверо дітей, нещодавно з війни повернувся її чоловік, тож два місяці тому влаштувалася доглядальницею птахів. Працювати поміж розмальованих будинків, каже, значно приємніше.«50 каченяток і 25 гусят у нас, і 40 індичат, то все моє хазяйство три рази треба йти до них і водички підлити, і корму підсипати, і постелити їм треба, і підмести треба, всі люблять, щоб біля них походили», — розповідає доглядальниця.Окрім птахів, у господарстві доглядають 20 овець і два барани романівської породи, хочуть створити племінне господарство, заступник директора з виробництва Андрій Козловський. З його слів, готові ділитися досвідом оформлення вольєрів для тварин і птаства.Менеджерка господарстварозповіла, що на цьому об'єкті працює 13 робітників. Щоб подивитися на розмальовані будинки та сфотографуватися біля них, до Карасина приїжджають туристи, говорить Богдана Телебей.«Таким чином розвиваємо не лише економіку та тваринництво, а й птахівництво», - каже менеджерка господарства.З її слів, у господарстві наразі є чотири розмальованих будинки, в українському стилі також оформлені паркани, альтанки, криниця, годівниці, ферму у цьому напрямку розвиватимуть і надалі.

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