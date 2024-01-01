На війні з окупантами загинув Герой Юрій Дрофа

В районі населеного пункту Роботине Запорізької області загинув житель Чугуєва Харківської області, який після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну переїхав до Луцька,Про це повідомив міський голова ЛуцькаВійськовослужбовець Дрофа Юрій Олександрович, 02.09.1998 року народження, житель м. Чугуїв Харківської області, який після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну переїхав до Луцька та був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів 1-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 1-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1-ї роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.Солдат Дрофа Юрій Олександрович загинув 13.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.