На війні з окупантами загинув Герой Юрій Дрофа
Сьогодні, 17:01
В районі населеного пункту Роботине Запорізької області загинув житель Чугуєва Харківської області, який після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну переїхав до Луцька, Юрій Дрофа.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Військовослужбовець Дрофа Юрій Олександрович, 02.09.1998 року народження, житель м. Чугуїв Харківської області, який після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну переїхав до Луцька та був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів 1-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 1-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1-ї роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.
Солдат Дрофа Юрій Олександрович загинув 13.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Військовослужбовець Дрофа Юрій Олександрович, 02.09.1998 року народження, житель м. Чугуїв Харківської області, який після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну переїхав до Луцька та був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду зовнішнього пілота (оператора) безпілотних літальних апаратів 1-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 1-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1-ї роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем.
Солдат Дрофа Юрій Олександрович загинув 13.06.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой Юрій Дрофа
Сьогодні, 17:01
Розмальована ферма: в господарстві на Волині прикрасили будівлі в українському стилі
Сьогодні, 16:18