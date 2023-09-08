Скільки жінок вже вступило до лав ЗСУ: оприлюднено вражаючу цифру

У Міністерстві оборони України розповіли, скільки жінок наразі проходять службу у лавах Збройних сил України.Про це під час Small Talk повідомила заступник Міністра оборониЗа її словами, у лавах ЗСУ служать понад 67 000 жінок. У тому числі 19 000 – цивільні співробітники, інші є військовослужбовцями. Калмикова наголосила, що війна дала величезний поштовх до збільшення кількості жінок у лавах Збройних сил.Цей процес розпочався у 2014 році, а у 2018 році у зв'язку зі змінами у законодавстві жінки отримали право обіймати будь-які посади в армії. Водночас існують проблеми із просуванням жінок по службі.