Скільки жінок вже вступило до лав ЗСУ: оприлюднено вражаючу цифру
Сьогодні, 18:09
У Міністерстві оборони України розповіли, скільки жінок наразі проходять службу у лавах Збройних сил України.
Про це під час Small Talk повідомила заступник Міністра оборони Наталія Калмикова.
За її словами, у лавах ЗСУ служать понад 67 000 жінок. У тому числі 19 000 – цивільні співробітники, інші є військовослужбовцями. Калмикова наголосила, що війна дала величезний поштовх до збільшення кількості жінок у лавах Збройних сил.
Цей процес розпочався у 2014 році, а у 2018 році у зв'язку зі змінами у законодавстві жінки отримали право обіймати будь-які посади в армії. Водночас існують проблеми із просуванням жінок по службі.
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Про це під час Small Talk повідомила заступник Міністра оборони Наталія Калмикова.
За її словами, у лавах ЗСУ служать понад 67 000 жінок. У тому числі 19 000 – цивільні співробітники, інші є військовослужбовцями. Калмикова наголосила, що війна дала величезний поштовх до збільшення кількості жінок у лавах Збройних сил.
Цей процес розпочався у 2014 році, а у 2018 році у зв'язку зі змінами у законодавстві жінки отримали право обіймати будь-які посади в армії. Водночас існують проблеми із просуванням жінок по службі.
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