На Волині у ліцеї відкрили Алею Слави

Днями у Володимирському ліцеї імені Олександра Цинкаловського відбулось відкриття Алеї Слави – пам’ятної стели зі світлинами дев’яти полеглих захисників, які колись вчились або ж працювали у цьому закладі освіти.Про це інформує Володимирська міська рада.На подвір’ї ліцею з цієї нагоди зібрались рідні й близькі воїнів, міський голова Ігор Пальонка, настоятель Свято-Василівської церкви отець Тарасій, дирекція, педагоги та учні навчального закладу.Під час хвилини мовчання прозвучали імена Героїв, які тепер навіки закарбовані як в історії України, так і в Книзі пам’яті ліцею:. Усі вони полягли за волю й незалежність України у різні періоди російсько-української війни, проте більшість – після початку повномасштабного вторгнення.Директор академічного ліцеюзазначив, що ідею створити у закладі власну Алею Слави подали учні, а дирекція та вчителі її підтримали. “Портрети полеглих за нашу свободу воїнів, щодня нагадуватимуть нам про те, якою ціною дається мирне життя”, – підкреслив керівник освітнього закладу.Міський головау своїй промові зазначив: “Герої продовжують жити доти, доки жива пам’ять про них, тому обов’язком кожного з нас є пам’ятати імена тих, хто віддав свої життя заради нас. Сьогодні ми разом з рідними відчуваємо великий біль та смуток, вшановуючи наших Героїв. І хочемо лише одного, аби ця Алея більше не поповнювалась”.Освятив пам’ятну стелу та помолився за упокій душ українських воїнів отець. Присутні поклали до портретів Героїв квіти та запалені лампадки.