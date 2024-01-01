На Волині сьогодні скасували графіки погодинного відключення світла

На Волині сьогодні скасували графіки погодинного відключення світла
Графіки погодинного відключення електроенергії на території Волинської області у неділю, 9 червня, не діятимуть.

Про це у повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

У неділю 9 червня до ПрАТ «Волиньобленерго» надійшло розпорядження від НЕК «Укренерго» про скасування графіків на території Волинської області, які були заплановані на сьогодні.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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