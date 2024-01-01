На Волині сьогодні скасували графіки погодинного відключення світла





Про це у повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».



У неділю 9 червня до ПрАТ «Волиньобленерго» надійшло розпорядження від НЕК «Укренерго» про скасування графіків на території Волинської області, які були заплановані на сьогодні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Графіки погодинного відключення електроенергії на території Волинської області у неділю, 9 червня, не діятимуть.Про це у повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».У неділю 9 червня до ПрАТ «Волиньобленерго» надійшло розпорядження від НЕК «Укренерго» про скасування графіків на території Волинської області, які були заплановані на сьогодні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію