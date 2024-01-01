Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 червня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Вночі без опадів. Вдень значний дощ, гроза. Вночі та ранком туман з видимістю 200-500м. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.Хмарна погода. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вдень значний дощ, гроза, місцями шквали та град. Вночі та ранком місцями туман з видимістю 200-500м. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища.Вночі та вранці 10 червня в Луцьку очікується туман з видимістю 200-500 м. Вдень прогнозують значний дощ, грозу.По Волинській області очікують туман з видимістю 200-500 м. Вдень – значний дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с та град.Зважаючи на це, синоптики оголосили про І-ий рівень небезпечності – «жовтий».