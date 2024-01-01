Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода. Вночі без опадів. Вдень значний дощ, гроза. Вночі та ранком туман з видимістю 200-500м. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.
Волинь
Хмарна погода. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вдень значний дощ, гроза, місцями шквали та град. Вночі та ранком місцями туман з видимістю 200-500м. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.
Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Вночі та вранці 10 червня в Луцьку очікується туман з видимістю 200-500 м. Вдень прогнозують значний дощ, грозу.
По Волинській області очікують туман з видимістю 200-500 м. Вдень – значний дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с та град.
Зважаючи на це, синоптики оголосили про І-ий рівень небезпечності – «жовтий».
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода. Вночі без опадів. Вдень значний дощ, гроза. Вночі та ранком туман з видимістю 200-500м. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.
Волинь
Хмарна погода. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вдень значний дощ, гроза, місцями шквали та град. Вночі та ранком місцями туман з видимістю 200-500м. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.
Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Вночі та вранці 10 червня в Луцьку очікується туман з видимістю 200-500 м. Вдень прогнозують значний дощ, грозу.
По Волинській області очікують туман з видимістю 200-500 м. Вдень – значний дощ, гроза, місцями шквали 15-20 м/с та град.
Зважаючи на це, синоптики оголосили про І-ий рівень небезпечності – «жовтий».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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