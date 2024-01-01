На Волинь завтра «На щиті» назавжди повертаються загиблі Герої
Сьогодні, 21:01
У понеділок, 10 червня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті», яка доставляє тіла загиблих на фронті Героїв.
Про це повідомили волонтери, передає ВСН.
Час прибуття - орієнтовно 5:00-7:00, збір за 30 хв. до прибуття.
Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ».
Волонтери зазначають, що можливі зміни в часі.
«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили волонтери, передає ВСН.
Час прибуття - орієнтовно 5:00-7:00, збір за 30 хв. до прибуття.
Маршрут супроводу: с. Піддубці АЗС – Рівненська – Київський майдан – Центр – Набережна – Ковельська – СМЕ».
Волонтери зазначають, що можливі зміни в часі.
«Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відключення світла на Волині 10 червня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:17
На Волинь завтра «На щиті» назавжди повертаються загиблі Герої
Сьогодні, 21:01
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 червня
Сьогодні, 20:00
На Волині у ліцеї відкрили Алею Слави
Сьогодні, 19:08