Відключення світла на Волині 10 червня: оприлюднено графіки

Відключення світла на Волині 10 червня: оприлюднено графіки
В усіх регіонах України в понеділок, 10 червня, із 16:00 до 22:00 обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для промислових і побутових споживачів.

Про це "Укренерго" повідомило у Фейсбуці.

“По всій території України обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00. Причина - зростання споживання на початку робочого тижня”, - розповіли в “Укренерго”.

Там також додали, що енергоживлення критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде.

Переглянути точний грфік погодинного відключення для вашої черги можна за посиланням.
Відключення світла на Волині 10 червня: оприлюднено графіки


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Теги: світло, відключення, Волинь
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