Відключення світла на Волині 10 червня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:17
В усіх регіонах України в понеділок, 10 червня, із 16:00 до 22:00 обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для промислових і побутових споживачів.
Про це "Укренерго" повідомило у Фейсбуці.
“По всій території України обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00. Причина - зростання споживання на початку робочого тижня”, - розповіли в “Укренерго”.
Там також додали, що енергоживлення критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде.
Переглянути точний грфік погодинного відключення для вашої черги можна за посиланням.
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Про це "Укренерго" повідомило у Фейсбуці.
“По всій території України обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00. Причина - зростання споживання на початку робочого тижня”, - розповіли в “Укренерго”.
Там також додали, що енергоживлення критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде.
Переглянути точний грфік погодинного відключення для вашої черги можна за посиланням.
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