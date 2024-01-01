Відключення світла на Волині 10 червня: оприлюднено графіки





Про це "Укренерго" повідомило у Фейсбуці.



“По всій території України обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00. Причина - зростання споживання на початку робочого тижня”, - розповіли в “Укренерго”.



Там також додали, що енергоживлення критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде.



Переглянути точний грфік погодинного відключення для вашої черги можна за





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