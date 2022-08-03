Укриття луцького ліцею відремонтують за понад два мільйони гривень





Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 12 червня, передає ІА



Очікувана вартість робіт становить 2,324 мільйона гривень.



Відповідно до технічного завдання, ремонт включатиме заміну дверей, розбирання цегляних перегородок, мурування окремих ділянок стін із цегли, монтаж металоконструкцій сходів, майданчиків, улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів, улаштування перегородок, поліпшене штукатурення поверхонь стін, обробку поверхонь антигрибковим розчином, теплоізоляцію покриттів, прокладання трубопроводів, встановлення припливно-витяжної установки, встановлення унітазів і умивальників, електромонтажні роботи тощо.



Усі роботи планують завершити до 25 вересня 2024 року.



Гарантійний термін на ремонт становитиме п’ять років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комунальний заклад загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 15 Луцької міської ради» запланував поточний ремонт орендованих підвальних приміщень, які використовуються як укриття, що на вулиці Привокзальній, 1.Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 12 червня, передає ІА "Волинські новини" Очікувана вартість робіт становить 2,324 мільйона гривень.Відповідно до технічного завдання, ремонт включатиме заміну дверей, розбирання цегляних перегородок, мурування окремих ділянок стін із цегли, монтаж металоконструкцій сходів, майданчиків, улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів, улаштування перегородок, поліпшене штукатурення поверхонь стін, обробку поверхонь антигрибковим розчином, теплоізоляцію покриттів, прокладання трубопроводів, встановлення припливно-витяжної установки, встановлення унітазів і умивальників, електромонтажні роботи тощо.Усі роботи планують завершити до 25 вересня 2024 року.Гарантійний термін на ремонт становитиме п’ять років.

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