Волинянина, брат якого скоїв самогубство у військовій частині, судили за ухилення від служби





Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, передає ІА



Як зазначається, у листопаді 2023 року Дмитра В. за результатами медичного огляду Ратнівської ВЛК визнали придатним до військової служби. Чоловік отримав повістку, але не з'явився для відправлення до військової частини у вказаний час.



Обвинувачений повністю визнав вину, підтвердивши, що пройшов медичну комісію. Причину неявки пояснив тим, що він є єдиною опорою батьків пенсійного віку, які потребують догляду.



З його слів, матір пережила оперативне втручання, а єдиний рідний брат, якого мобілізували у 2015 році, загинув у військовій частині внаслідок самогубства.



Сам волинянин строкової військової служби не проходив через низький зір та недостатню масу тіла. Зазначив, що підстав для відстрочки від призову не має і просив суворо не карати.



Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.



При призначенні покарання суддя врахув, що обвинувачений характеризується позитивно за місцем проживання, є єдиним сином у батьків передпенсійного віку та розкаявся у вчиненому.



Втім, суд взяв до уваги, що чоловік вчинив правопорушення під час повномасштабної збройної агресії РФ, коли особливо актуальним є конституційний обов`язок кожного громадянина захищати Батьківщину.



З огляду на наявність пом'якшуючих покарання обставин, Дмитру В. призначили обмеження волі на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженця Ратнівщини засудили на рік через ухилення від військової служби. Чоловік заявив, що його рідний брат скоїв самогубство у військовій частині, а він зараз є єдиною опорою батьків.Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, передає ІА "Волинські новини" Як зазначається, у листопаді 2023 рокуза результатами медичного огляду Ратнівської ВЛК визнали придатним до військової служби. Чоловік отримав повістку, але не з'явився для відправлення до військової частини у вказаний час.Обвинувачений повністю визнав вину, підтвердивши, що пройшов медичну комісію. Причину неявки пояснив тим, що він є єдиною опорою батьків пенсійного віку, які потребують догляду.З його слів, матір пережила оперативне втручання, а єдиний рідний брат, якого мобілізували у 2015 році, загинув у військовій частині внаслідок самогубства.Сам волинянин строкової військової служби не проходив через низький зір та недостатню масу тіла. Зазначив, що підстав для відстрочки від призову не має і просив суворо не карати.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.При призначенні покарання суддя врахув, що обвинувачений характеризується позитивно за місцем проживання, є єдиним сином у батьків передпенсійного віку та розкаявся у вчиненому.Втім, суд взяв до уваги, що чоловік вчинив правопорушення під час повномасштабної збройної агресії РФ, коли особливо актуальним є конституційний обов`язок кожного громадянина захищати Батьківщину.З огляду на наявність пом'якшуючих покарання обставин, Дмитру В. призначили обмеження волі на один рік.

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