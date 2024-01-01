Волинянина, брат якого скоїв самогубство у військовій частині, судили за ухилення від служби

Волинянина, брат якого скоїв самогубство у військовій частині, судили за ухилення від служби
Уродженця Ратнівщини засудили на рік через ухилення від військової служби. Чоловік заявив, що його рідний брат скоїв самогубство у військовій частині, а він зараз є єдиною опорою батьків.

Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, передає ІА "Волинські новини".

Як зазначається, у листопаді 2023 року Дмитра В. за результатами медичного огляду Ратнівської ВЛК визнали придатним до військової служби. Чоловік отримав повістку, але не з'явився для відправлення до військової частини у вказаний час.

Обвинувачений повністю визнав вину, підтвердивши, що пройшов медичну комісію. Причину неявки пояснив тим, що він є єдиною опорою батьків пенсійного віку, які потребують догляду.

З його слів, матір пережила оперативне втручання, а єдиний рідний брат, якого мобілізували у 2015 році, загинув у військовій частині внаслідок самогубства.

Сам волинянин строкової військової служби не проходив через низький зір та недостатню масу тіла. Зазначив, що підстав для відстрочки від призову не має і просив суворо не карати.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

При призначенні покарання суддя врахув, що обвинувачений характеризується позитивно за місцем проживання, є єдиним сином у батьків передпенсійного віку та розкаявся у вчиненому.

Втім, суд взяв до уваги, що чоловік вчинив правопорушення під час повномасштабної збройної агресії РФ, коли особливо актуальним є конституційний обов`язок кожного громадянина захищати Батьківщину.

З огляду на наявність пом'якшуючих покарання обставин, Дмитру В. призначили обмеження волі на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання, ухилянт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянина, брат якого скоїв самогубство у військовій частині, судили за ухилення від служби
Сьогодні, 22:18
Відключення світла на Волині 10 червня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:17
На Волинь завтра «На щиті» назавжди повертаються загиблі Герої
Сьогодні, 21:01
Укриття луцького ліцею відремонтують за понад два мільйони гривень
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 червня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Волині чоловік отримав повістку і став «свідком Єгови»: чи уникнув він мобілізації На Волині чоловік отримав повістку і став «свідком Єгови»: чи уникнув він мобілізації
Сьогодні, 12:17
На «Ягодині» волонтер з липовою довідкою ВЛК хотів виїхати за кордон: як його покарав суд На «Ягодині» волонтер з липовою довідкою ВЛК хотів виїхати за кордон: як його покарав суд
08 квітень, 08:20
На Волині за ухилення від військового обліку суд оштрафував чоловіка на 5 тисяч гривень На Волині за ухилення від військового обліку суд оштрафував чоловіка на 5 тисяч гривень
28 березень, 21:14
Суд звільнив від покарання військову з Волині, яка півтора року не з'являлась на службі Суд звільнив від покарання військову з Волині, яка півтора року не з'являлась на службі
25 березень, 23:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянина, брат якого скоїв самогубство у військовій частині, судили за ухилення від служби
Сьогодні, 22:18
 0
Відключення світла на Волині 10 червня: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:17
 0
На Волинь завтра «На щиті» назавжди повертаються загиблі Герої
Сьогодні, 21:01
 0
Укриття луцького ліцею відремонтують за понад два мільйони гривень
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8