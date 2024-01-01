Волинянина, брат якого скоїв самогубство у військовій частині, судили за ухилення від служби
Сьогодні, 22:18
Уродженця Ратнівщини засудили на рік через ухилення від військової служби. Чоловік заявив, що його рідний брат скоїв самогубство у військовій частині, а він зараз є єдиною опорою батьків.
Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, передає ІА "Волинські новини".
Як зазначається, у листопаді 2023 року Дмитра В. за результатами медичного огляду Ратнівської ВЛК визнали придатним до військової служби. Чоловік отримав повістку, але не з'явився для відправлення до військової частини у вказаний час.
Обвинувачений повністю визнав вину, підтвердивши, що пройшов медичну комісію. Причину неявки пояснив тим, що він є єдиною опорою батьків пенсійного віку, які потребують догляду.
З його слів, матір пережила оперативне втручання, а єдиний рідний брат, якого мобілізували у 2015 році, загинув у військовій частині внаслідок самогубства.
Сам волинянин строкової військової служби не проходив через низький зір та недостатню масу тіла. Зазначив, що підстав для відстрочки від призову не має і просив суворо не карати.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.
При призначенні покарання суддя врахув, що обвинувачений характеризується позитивно за місцем проживання, є єдиним сином у батьків передпенсійного віку та розкаявся у вчиненому.
Втім, суд взяв до уваги, що чоловік вчинив правопорушення під час повномасштабної збройної агресії РФ, коли особливо актуальним є конституційний обов`язок кожного громадянина захищати Батьківщину.
З огляду на наявність пом'якшуючих покарання обставин, Дмитру В. призначили обмеження волі на один рік.
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Про це йдеться у вироку Ратнівського районного суду, передає ІА "Волинські новини".
Як зазначається, у листопаді 2023 року Дмитра В. за результатами медичного огляду Ратнівської ВЛК визнали придатним до військової служби. Чоловік отримав повістку, але не з'явився для відправлення до військової частини у вказаний час.
Обвинувачений повністю визнав вину, підтвердивши, що пройшов медичну комісію. Причину неявки пояснив тим, що він є єдиною опорою батьків пенсійного віку, які потребують догляду.
З його слів, матір пережила оперативне втручання, а єдиний рідний брат, якого мобілізували у 2015 році, загинув у військовій частині внаслідок самогубства.
Сам волинянин строкової військової служби не проходив через низький зір та недостатню масу тіла. Зазначив, що підстав для відстрочки від призову не має і просив суворо не карати.
Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 КК України, – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.
При призначенні покарання суддя врахув, що обвинувачений характеризується позитивно за місцем проживання, є єдиним сином у батьків передпенсійного віку та розкаявся у вчиненому.
Втім, суд взяв до уваги, що чоловік вчинив правопорушення під час повномасштабної збройної агресії РФ, коли особливо актуальним є конституційний обов`язок кожного громадянина захищати Батьківщину.
З огляду на наявність пом'якшуючих покарання обставин, Дмитру В. призначили обмеження волі на один рік.
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