Пляжі, будиночки відпочинку і шацькі смаколики: чим приваблює Світязь цьогоріч





Хтось їде сюди, бо з Волині, тому близько, інші прямують здаля, але більшість шукає на Шацьких озерах можливість відволіктися від буденних справ і тривог, ідеться в сюжеті «12 Каналу», передає



На Шацьких озерах офіційно стартував сезон відпочинку. Уже підготували сім пляжів для відпочивальників, обстежили акваторію дна озер, придатних для купання, провели навчання матросів-рятувальників на постах. На жаль, у зв’язку з безпековою ситуацією до п’яти озер туристів не пускатимуть, бо вони – у п'ятикілометровій зоні від кордону з Білоруссю.



Цього сезону тут чекають близько 100 тисяч відпочивальників, розповідають у Шацькій селищній раді.



«Нас так влаштовує: коли спокійно, коли ще нікого немає. Нам так добре. Змінити картинку, змінити щоденну обстановку, просто перезавантажитися», – каже відпочивальниця з Каменя-Каширського Тетяна.



Для майбутніх студентів – Вікторії, Мії та Іванки – це останнє літо зі шкільними друзями.



«Виходить, що це останнє літо перед 11 класом. Далі – 11 клас, НМТ, вступ. Зараз таке безтурботне літо, щоб добре відпочити та запам’ятати», – каже Іванка.



А запам’ятати є що. Чиста і цілюща вода, гарна природа і смачна їжа, по яку їдуть аж із сусідньої Польщі.



«Нам тут дуже подобається, бо озера чисті, в них дуже багато срібла. А в Польщі немає срібла в озерах», – додає відпочивальник з Варшави Лукаш Мрочек.



Таких відпочивальників, як Лукаш, було би більше, якби побудували в області ще один пункт пропуску поблизу українського села Адамчуки й польського Збереже. Раніше задіювали водний шлях. До початку масштабної війни тут щоліта прокладали понтонний міст через Західний Буг і запрошували поляків у гості.



На місцевому ринку гості з Польщі купують рибу, аджику та квас. Перші продавці радіють покупцям, бо сезон тут направду недовгий, а пенсій на життя не вистачає.



«Для нас сезон – це важливо, це наш заробіток. Самі знаєте, яка та пенсія», – каже місцева мешканка Надія.



Традиційні пончики пропонують по 40 гривень. Вони із найрізноманітнішими начинками – лохина, малина, вишні, сир тощо. Ціна на рибу стартує від 200 гривень за жменю сушених у печі місцевих сомів і 450 гривень за 500 грамів вʼяленої.



Рецептом пончиків ділиться господиня Галина Бегеза з Шацька: «Ми завжди тісто місимо на козячому молоці. Тоді таке пишне й гарне буде. Вбиваю яйця, сиплю цукор і збиваю міксером. Кипить молочко з олією, коли закипає, я збиваю. Кип’яточком заливаю яйця з цукром. Виходить така гарна маса. Коли трошки охолоне, даю дві ложки сметанки і кидаю дріжджі. Вимішую легенько. Тістечко як пушок м’якесеньке».



Як розповідає Галина Бегеза, яка понад 40 років живе між кухнею і берегом озера, робота з приготування й продажу пончиків нелегка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пончики, сушена риба, чисте озеро і природа – цим завжди приваблював відпочинок на Шацьких озерах. Аби ви краще підготувалися до сезону і спланували свою відпустку, журналісти дізналися, чи роздаватимуть повістки на пляжах, яка ціна номерів і будиночків, де смачно поїсти і скільки коштують пончики.Хтось їде сюди, бо з Волині, тому близько, інші прямують здаля, але більшість шукає на Шацьких озерах можливість відволіктися від буденних справ і тривог, ідеться в сюжеті «12 Каналу», передає "ВН" На Шацьких озерах офіційно стартував сезон відпочинку. Уже підготували сім пляжів для відпочивальників, обстежили акваторію дна озер, придатних для купання, провели навчання матросів-рятувальників на постах. На жаль, у зв’язку з безпековою ситуацією до п’яти озер туристів не пускатимуть, бо вони – у п'ятикілометровій зоні від кордону з Білоруссю.Цього сезону тут чекають близько 100 тисяч відпочивальників, розповідають у Шацькій селищній раді.«Нас так влаштовує: коли спокійно, коли ще нікого немає. Нам так добре. Змінити картинку, змінити щоденну обстановку, просто перезавантажитися», – каже відпочивальниця з Каменя-КаширськогоДля майбутніх студентів –та– це останнє літо зі шкільними друзями.«Виходить, що це останнє літо перед 11 класом. Далі – 11 клас, НМТ, вступ. Зараз таке безтурботне літо, щоб добре відпочити та запам’ятати», – каже Іванка.А запам’ятати є що. Чиста і цілюща вода, гарна природа і смачна їжа, по яку їдуть аж із сусідньої Польщі.«Нам тут дуже подобається, бо озера чисті, в них дуже багато срібла. А в Польщі немає срібла в озерах», – додає відпочивальник з ВаршавиТаких відпочивальників, як Лукаш, було би більше, якби побудували в області ще один пункт пропуску поблизу українського села Адамчуки й польського Збереже. Раніше задіювали водний шлях. До початку масштабної війни тут щоліта прокладали понтонний міст через Західний Буг і запрошували поляків у гості.На місцевому ринку гості з Польщі купують рибу, аджику та квас. Перші продавці радіють покупцям, бо сезон тут направду недовгий, а пенсій на життя не вистачає.«Для нас сезон – це важливо, це наш заробіток. Самі знаєте, яка та пенсія», – каже місцева мешканкаТрадиційні пончики пропонують по 40 гривень. Вони із найрізноманітнішими начинками – лохина, малина, вишні, сир тощо. Ціна на рибу стартує від 200 гривень за жменю сушених у печі місцевих сомів і 450 гривень за 500 грамів вʼяленої.Рецептом пончиків ділиться господиняз Шацька: «Ми завжди тісто місимо на козячому молоці. Тоді таке пишне й гарне буде. Вбиваю яйця, сиплю цукор і збиваю міксером. Кипить молочко з олією, коли закипає, я збиваю. Кип’яточком заливаю яйця з цукром. Виходить така гарна маса. Коли трошки охолоне, даю дві ложки сметанки і кидаю дріжджі. Вимішую легенько. Тістечко як пушок м’якесеньке».Як розповідає Галина Бегеза, яка понад 40 років живе між кухнею і берегом озера, робота з приготування й продажу пончиків нелегка.

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