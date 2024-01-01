10 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Луцької міської ради(на фото).Вітаємо її, а також усіх іменинників – Дмитрів, Гнатів, Анастастасій.10 червня 1906 року народився Анатолій Бринський. Потрапивши в оточення на початку Великої Вітчизняної війни в районі міста Брест, створив партизанський загін під Брестом в Білорусі. В листопаді 1942 року його загін передислокувався на територію Волинської області.Після війни служив в рядах Радянської Армії. Проживав в місті Горькому. Був членом Спілки письменників СРСР, членом Радянського комітету ветеранів війни. Помер 14 червня 1981 року.У 1971 році йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька». Також на його честь назвали одну з вулиць Луцька, яку нещодавно перейменували на вулицю Архітектора Метельницького.10 червня 2009 року буревій завдав мільйонних збитків Любешівському району Волині.У 2012 році в Луцьку на вулиці Рівненській обвалилася п'ятиповерхівка. Під час обвалу загинули дві людини.10 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день молодих орлів. Цю особливу подію присвячують навчанню молоді авіації. Проходить традиційно в другу суботу червня. Свято було створене за ініціативи Асоціації експериментальних літаків. Воно надає дітям від 8 до 17 років можливість випробувати авіацію і максимально вивчити цю професію.Також 10 червня Всесвітній день публічного в'язання. Щорічна подія, яка проводиться в другу суботу червня. Вона допомагає об'єднати людей, які полюбляють в'язати, в усьому світі. Цього дня всі в'язальниці будь-якого рівня можуть вийти в громадські місця і поділитися з іншими своєю пристрастю до цього ремесла.А ще 10 червня Всесвітній день ляльки. Припадає щороку на другу суботу червня. Лялька є улюбленою іграшкою дітей різних вікових категорій. Ініціаторкою створення такого цікавого свята стала Мілдред Сілі — американська бізнесвумен, авторка численних робіт на тему колекціонування та виготовлення ляльок, колекціонерка. Всесвітній день ляльки має навіть свій логотип, який створила художниця і дизайнерка ляльок Бутсі Кейловіт Тайнер. Це маленька дівчинка з німецькою лялькою біск у руках.