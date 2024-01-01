10 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Луцької міської ради Вікторія Побережна (на фото).
Вітаємо її, а також усіх іменинників – Дмитрів, Гнатів, Анастастасій.
10 червня 1906 року народився Анатолій Бринський. Потрапивши в оточення на початку Великої Вітчизняної війни в районі міста Брест, створив партизанський загін під Брестом в Білорусі. В листопаді 1942 року його загін передислокувався на територію Волинської області.
Після війни служив в рядах Радянської Армії. Проживав в місті Горькому. Був членом Спілки письменників СРСР, членом Радянського комітету ветеранів війни. Помер 14 червня 1981 року.
У 1971 році йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька». Також на його честь назвали одну з вулиць Луцька, яку нещодавно перейменували на вулицю Архітектора Метельницького.
10 червня 2009 року буревій завдав мільйонних збитків Любешівському району Волині.
У 2012 році в Луцьку на вулиці Рівненській обвалилася п'ятиповерхівка. Під час обвалу загинули дві людини.
10 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день молодих орлів. Цю особливу подію присвячують навчанню молоді авіації. Проходить традиційно в другу суботу червня. Свято було створене за ініціативи Асоціації експериментальних літаків. Воно надає дітям від 8 до 17 років можливість випробувати авіацію і максимально вивчити цю професію.
Також 10 червня Всесвітній день публічного в'язання. Щорічна подія, яка проводиться в другу суботу червня. Вона допомагає об'єднати людей, які полюбляють в'язати, в усьому світі. Цього дня всі в'язальниці будь-якого рівня можуть вийти в громадські місця і поділитися з іншими своєю пристрастю до цього ремесла.
А ще 10 червня Всесвітній день ляльки. Припадає щороку на другу суботу червня. Лялька є улюбленою іграшкою дітей різних вікових категорій. Ініціаторкою створення такого цікавого свята стала Мілдред Сілі — американська бізнесвумен, авторка численних робіт на тему колекціонування та виготовлення ляльок, колекціонерка. Всесвітній день ляльки має навіть свій логотип, який створила художниця і дизайнерка ляльок Бутсі Кейловіт Тайнер. Це маленька дівчинка з німецькою лялькою біск у руках.
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Вітаємо її, а також усіх іменинників – Дмитрів, Гнатів, Анастастасій.
10 червня 1906 року народився Анатолій Бринський. Потрапивши в оточення на початку Великої Вітчизняної війни в районі міста Брест, створив партизанський загін під Брестом в Білорусі. В листопаді 1942 року його загін передислокувався на територію Волинської області.
Після війни служив в рядах Радянської Армії. Проживав в місті Горькому. Був членом Спілки письменників СРСР, членом Радянського комітету ветеранів війни. Помер 14 червня 1981 року.
У 1971 році йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька». Також на його честь назвали одну з вулиць Луцька, яку нещодавно перейменували на вулицю Архітектора Метельницького.
10 червня 2009 року буревій завдав мільйонних збитків Любешівському району Волині.
У 2012 році в Луцьку на вулиці Рівненській обвалилася п'ятиповерхівка. Під час обвалу загинули дві людини.
10 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день молодих орлів. Цю особливу подію присвячують навчанню молоді авіації. Проходить традиційно в другу суботу червня. Свято було створене за ініціативи Асоціації експериментальних літаків. Воно надає дітям від 8 до 17 років можливість випробувати авіацію і максимально вивчити цю професію.
Також 10 червня Всесвітній день публічного в'язання. Щорічна подія, яка проводиться в другу суботу червня. Вона допомагає об'єднати людей, які полюбляють в'язати, в усьому світі. Цього дня всі в'язальниці будь-якого рівня можуть вийти в громадські місця і поділитися з іншими своєю пристрастю до цього ремесла.
А ще 10 червня Всесвітній день ляльки. Припадає щороку на другу суботу червня. Лялька є улюбленою іграшкою дітей різних вікових категорій. Ініціаторкою створення такого цікавого свята стала Мілдред Сілі — американська бізнесвумен, авторка численних робіт на тему колекціонування та виготовлення ляльок, колекціонерка. Всесвітній день ляльки має навіть свій логотип, який створила художниця і дизайнерка ляльок Бутсі Кейловіт Тайнер. Це маленька дівчинка з німецькою лялькою біск у руках.
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