В Україні суттєво здорожчає хліб: на скільки можуть зрости ціни





Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко в коментарі



За його словами, наразі більшість підприємств хлібної галузі мають статус критичної інфраструктури, тому не повинні бути відключені від електромереж. Однак на практиці підприємства все ж відключають. Підприємці, у яких є можливість, переходять на генератори, а це впливає на ціну.



"Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Не всі заводи мають змогу працювати на генераторах. А ті, які мають, повинні бути попереджені, щоб планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2-3 години, не більше", – каже Дученко.



Він пояснив, що хлібній галузі не підходять графіки відключення, оскільки це перериває технологічний цикл. Так, якщо відключення триває 2 години, то графік випуску хліба та хлібобулочних виробів зміститься на 8 годин.



Крім того, у собівартості хліба простої рецептури затрати на електрику складають 50 копійок, а для виробництва цього ж хліба на генераторі – 1,5 грн.



Також проблемою для хлібної галузі є бронювання. Наразі внаслідок відсутності людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва.



Третя проблема – відсутність зерна другого і третього класу.



"Не розумію, як ми будемо працювати до нового врожаю. Нам терміново потрібно говорити з усіма учасниками процесу, під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30%", – пояснив повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів.



За словами Дученка, через усі ці проблеми є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а в наступні місяці – ще на 20%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні найближчим часом може суттєво здорожчати хліб через відключення електрики і збільшення її ціни.Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ "Київ Хліб"в коментарі AgroPortal За його словами, наразі більшість підприємств хлібної галузі мають статус критичної інфраструктури, тому не повинні бути відключені від електромереж. Однак на практиці підприємства все ж відключають. Підприємці, у яких є можливість, переходять на генератори, а це впливає на ціну."Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Не всі заводи мають змогу працювати на генераторах. А ті, які мають, повинні бути попереджені, щоб планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2-3 години, не більше", – каже Дученко.Він пояснив, що хлібній галузі не підходять графіки відключення, оскільки це перериває технологічний цикл. Так, якщо відключення триває 2 години, то графік випуску хліба та хлібобулочних виробів зміститься на 8 годин.Крім того, у собівартості хліба простої рецептури затрати на електрику складають 50 копійок, а для виробництва цього ж хліба на генераторі – 1,5 грн.Також проблемою для хлібної галузі є бронювання. Наразі внаслідок відсутності людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва.Третя проблема – відсутність зерна другого і третього класу."Не розумію, як ми будемо працювати до нового врожаю. Нам терміново потрібно говорити з усіма учасниками процесу, під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30%", – пояснив повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів.За словами Дученка, через усі ці проблеми є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а в наступні місяці – ще на 20%.

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