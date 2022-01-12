В Україні суттєво здорожчає хліб: на скільки можуть зрости ціни

В Україні суттєво здорожчає хліб: на скільки можуть зрости ціни
В Україні найближчим часом може суттєво здорожчати хліб через відключення електрики і збільшення її ціни.

Про це заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко в коментарі AgroPortal.

За його словами, наразі більшість підприємств хлібної галузі мають статус критичної інфраструктури, тому не повинні бути відключені від електромереж. Однак на практиці підприємства все ж відключають. Підприємці, у яких є можливість, переходять на генератори, а це впливає на ціну.

"Хлібна галузь споживає не так багато електроенергії, однак аварійні відключення, відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції, виходу з ладу обладнання. Не всі заводи мають змогу працювати на генераторах. А ті, які мають, повинні бути попереджені, щоб планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2-3 години, не більше", – каже Дученко.

Він пояснив, що хлібній галузі не підходять графіки відключення, оскільки це перериває технологічний цикл. Так, якщо відключення триває 2 години, то графік випуску хліба та хлібобулочних виробів зміститься на 8 годин.

Крім того, у собівартості хліба простої рецептури затрати на електрику складають 50 копійок, а для виробництва цього ж хліба на генераторі – 1,5 грн.

Також проблемою для хлібної галузі є бронювання. Наразі внаслідок відсутності людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва.

Третя проблема – відсутність зерна другого і третього класу.

"Не розумію, як ми будемо працювати до нового врожаю. Нам терміново потрібно говорити з усіма учасниками процесу, під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели на сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії. Саме борошно піднялося також у ціні на 25-30%", – пояснив повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів.

За словами Дученка, через усі ці проблеми є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а в наступні місяці – ще на 20%.


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Теги: хліб, подорожчання
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