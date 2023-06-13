У Луцьку на поштовому відділенні стався вибух: деталі
Сьогодні, 14:02
Вибух пролунав у неділю, 9 червня, у відділенні «Нової пошти» на вул. Соборності у Луцьку.
Лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати, отримавши посилку, вирішив оглянути їх на пошті, передає 12 канал.
Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат, яка вибухнула.
Потерпілому надали медичну допомогу, його здоров’ю загроз немає.
Персонал пошти не постраждав.
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Лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати, отримавши посилку, вирішив оглянути їх на пошті, передає 12 канал.
Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат, яка вибухнула.
Потерпілому надали медичну допомогу, його здоров’ю загроз немає.
Персонал пошти не постраждав.
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