У Луцьку на поштовому відділенні стався вибух: деталі





Лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати, отримавши посилку, вирішив оглянути їх на пошті, передає



Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат, яка вибухнула.



Потерпілому надали медичну допомогу, його здоров’ю загроз немає.



Персонал пошти не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибух пролунав у неділю, 9 червня, у відділенні «Нової пошти» на вул. Соборності у Луцьку.Лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати, отримавши посилку, вирішив оглянути їх на пошті, передає 12 канал Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат, яка вибухнула.Потерпілому надали медичну допомогу, його здоров’ю загроз немає.Персонал пошти не постраждав.

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