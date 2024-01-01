На Волині 12 червня вимикатимуть електроенергію: оприлюднено графіки





Про це повідомили в "Укренерго".



Причина — зростання енергоспоживання через спеку.



При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.



У "Волиньобленерго" оприлюднили графіки на завтра.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 12 червня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати по всій Україні з 15:00 до 23:00.Про це повідомили в "Укренерго".Причина — зростання енергоспоживання через спеку.При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.У "Волиньобленерго" оприлюднили графіки на завтра.

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