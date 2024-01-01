На Волині 12 червня вимикатимуть електроенергію: оприлюднено графіки
Сьогодні, 21:01
У середу, 12 червня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати по всій Україні з 15:00 до 23:00.
Про це повідомили в "Укренерго".
Причина — зростання енергоспоживання через спеку.
При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
У "Волиньобленерго" оприлюднили графіки на завтра.
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Про це повідомили в "Укренерго".
Причина — зростання енергоспоживання через спеку.
При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
У "Волиньобленерго" оприлюднили графіки на завтра.
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