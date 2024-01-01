Помер Герой з Волині Микола Бадзюнь





Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



"9 червня в лікарні міста Сарни помер військовослужбовець, наш земляк Микола Бадзюнь, житель села Гряди", - йдеться у повідомленні.





У середу, 12 червня, о 10:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.



Живим коридором проводимо кортеж до моргу Нововолинська, а звідти в село Гряди до будинку, де мешкав Микола: вулиця Затишна, 3.



Об 11:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Казанському храмі села Гряди.



Чин погребіння - місцеве кладовище.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарні міста Сарни 9 червня помер військовослужбовець з Волині Микола Бадзюнь, 1977 року народження.Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус."9 червня в лікарні міста Сарни помер військовослужбовець, наш земляк Микола Бадзюнь, житель села Гряди", - йдеться у повідомленні.У середу, 12 червня, о 10:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.Живим коридором проводимо кортеж до моргу Нововолинська, а звідти в село Гряди до будинку, де мешкав Микола: вулиця Затишна, 3.Об 11:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Казанському храмі села Гряди.Чин погребіння - місцеве кладовище.

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