Помер Герой з Волині Микола Бадзюнь

Помер Герой з Волині Микола Бадзюнь
У лікарні міста Сарни 9 червня помер військовослужбовець з Волині Микола Бадзюнь, 1977 року народження.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"9 червня в лікарні міста Сарни помер військовослужбовець, наш земляк Микола Бадзюнь, житель села Гряди", - йдеться у повідомленні.
Помер Герой з Волині Микола Бадзюнь


У середу, 12 червня, о 10:00 - зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.

Живим коридором проводимо кортеж до моргу Нововолинська, а звідти в село Гряди до будинку, де мешкав Микола: вулиця Затишна, 3.

Об 11:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Казанському храмі села Гряди.

Чин погребіння - місцеве кладовище.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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