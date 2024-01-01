Заробляв тисячі доларів на ухилянтах: у Луцьку судять волонтера





Про це йшлось в сюжеті телеканалу



Йдеться про волонтера благодійного фонду Максима Донченка, який обвинувачується у тому, що за гроші він вносив у систему «Шлях» військовозобов’язаних та оформляв їх як волонтерів, що дозволяло їм незаконно виїхати за кордон.



На суді обвинувачений просив не показувати його обличчя. Судові засідання по цій справі тягнуться вже доволі тривалий час. Суть в тому, що чоловік на ім’я Віктор Буднік планував з’їздити по гумдопомогу за кордон, а за це в нього нібито почали вимагати гроші.



Сторона захисту вважає, що у цій справі не все так просто. Мовляв, Буднік є нібито провокатором, а поняті - брали участь вже далеко не в одній справі, що теж дивно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 червня у Луцькому міськрайонному суді відбулося чергове засідання, під час якого слухали справу про незаконне переправлення через державний кордон України.Про це йшлось в сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Йдеться про волонтера благодійного фонду, який обвинувачується у тому, що за гроші він вносив у систему «Шлях» військовозобов’язаних та оформляв їх як волонтерів, що дозволяло їм незаконно виїхати за кордон.На суді обвинувачений просив не показувати його обличчя. Судові засідання по цій справі тягнуться вже доволі тривалий час. Суть в тому, що чоловік на ім’япланував з’їздити по гумдопомогу за кордон, а за це в нього нібито почали вимагати гроші.Сторона захисту вважає, що у цій справі не все так просто. Мовляв, Буднік є нібито провокатором, а поняті - брали участь вже далеко не в одній справі, що теж дивно.

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