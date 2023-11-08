Пропусти ветерана: у центрі Луцька влаштували соціальну акцію на підтримку поранених бійців





Перед закладами громадського харчування на Театральному майдані учасники акції створили штучну чергу, в кінці якої стояв військовослужбовець Євген Сивопляс.



"Люди не дуже охоче поступаються чергою таким людям, як я. Це – мій досвід, коли я відвідую супермаркети, кінотеатри.... Як правило, не поступаються, але здебільшого, це – байдужість", — говорить військовий.



Вперше взяла участь у такому заході вчителька Луцького ліцею 4 імені Модеста Левицького Жанна Зотова. Жінка певна, що людей потрібно вчити правильно реагувати на травмованих військових: "Ми змінюємось, Україна змінюється, ми розділяємо євроцінності. У нас ще немає тої культури і ти не завжди знаєш, як правильно зреагувати, а говорити все-таки потрібно".



За словами військовослужбовця, за результатами проведення попередніх подібних акцій, вже є деякі зрушення — люди не відвертаються від військових і починають дивитися їм у вічі.



Акція на Театральному майдані у Луцьку тривала орієнтовно годину, її відвідало півтора десятка людей. Подібні акції Євген Сивопляс буде організовувати і надалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 червня у центрі Луцька влаштували соціальну акцію і закликали перехожих більше уваги звертати на поранених бійців та ветеранів і пропускати їх у чергах.Перед закладами громадського харчування на Театральному майдані учасники акції створили штучну чергу, в кінці якої стояв військовослужбовець Суспільному він розповів, подібних акцій влаштував уже з десяток, хоче привернути увагу суспільства до потреб військових з ампутаціями."Люди не дуже охоче поступаються чергою таким людям, як я. Це – мій досвід, коли я відвідую супермаркети, кінотеатри.... Як правило, не поступаються, але здебільшого, це – байдужість", — говорить військовий.Вперше взяла участь у такому заході вчителька Луцького ліцею 4 імені Модеста Левицького. Жінка певна, що людей потрібно вчити правильно реагувати на травмованих військових: "Ми змінюємось, Україна змінюється, ми розділяємо євроцінності. У нас ще немає тої культури і ти не завжди знаєш, як правильно зреагувати, а говорити все-таки потрібно".За словами військовослужбовця, за результатами проведення попередніх подібних акцій, вже є деякі зрушення — люди не відвертаються від військових і починають дивитися їм у вічі.Акція на Театральному майдані у Луцьку тривала орієнтовно годину, її відвідало півтора десятка людей. Подібні акції Євген Сивопляс буде організовувати і надалі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію