Пропусти ветерана: у центрі Луцька влаштували соціальну акцію на підтримку поранених бійців
11 червень, 22:44
11 червня у центрі Луцька влаштували соціальну акцію і закликали перехожих більше уваги звертати на поранених бійців та ветеранів і пропускати їх у чергах.
Перед закладами громадського харчування на Театральному майдані учасники акції створили штучну чергу, в кінці якої стояв військовослужбовець Євген Сивопляс. Суспільному він розповів, подібних акцій влаштував уже з десяток, хоче привернути увагу суспільства до потреб військових з ампутаціями.
"Люди не дуже охоче поступаються чергою таким людям, як я. Це – мій досвід, коли я відвідую супермаркети, кінотеатри.... Як правило, не поступаються, але здебільшого, це – байдужість", — говорить військовий.
Вперше взяла участь у такому заході вчителька Луцького ліцею 4 імені Модеста Левицького Жанна Зотова. Жінка певна, що людей потрібно вчити правильно реагувати на травмованих військових: "Ми змінюємось, Україна змінюється, ми розділяємо євроцінності. У нас ще немає тої культури і ти не завжди знаєш, як правильно зреагувати, а говорити все-таки потрібно".
За словами військовослужбовця, за результатами проведення попередніх подібних акцій, вже є деякі зрушення — люди не відвертаються від військових і починають дивитися їм у вічі.
Акція на Театральному майдані у Луцьку тривала орієнтовно годину, її відвідало півтора десятка людей. Подібні акції Євген Сивопляс буде організовувати і надалі.
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Перед закладами громадського харчування на Театральному майдані учасники акції створили штучну чергу, в кінці якої стояв військовослужбовець Євген Сивопляс. Суспільному він розповів, подібних акцій влаштував уже з десяток, хоче привернути увагу суспільства до потреб військових з ампутаціями.
"Люди не дуже охоче поступаються чергою таким людям, як я. Це – мій досвід, коли я відвідую супермаркети, кінотеатри.... Як правило, не поступаються, але здебільшого, це – байдужість", — говорить військовий.
Вперше взяла участь у такому заході вчителька Луцького ліцею 4 імені Модеста Левицького Жанна Зотова. Жінка певна, що людей потрібно вчити правильно реагувати на травмованих військових: "Ми змінюємось, Україна змінюється, ми розділяємо євроцінності. У нас ще немає тої культури і ти не завжди знаєш, як правильно зреагувати, а говорити все-таки потрібно".
За словами військовослужбовця, за результатами проведення попередніх подібних акцій, вже є деякі зрушення — люди не відвертаються від військових і починають дивитися їм у вічі.
Акція на Театральному майдані у Луцьку тривала орієнтовно годину, її відвідало півтора десятка людей. Подібні акції Євген Сивопляс буде організовувати і надалі.
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