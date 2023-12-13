На Волині у храмі УПЦ«МП» відмовили у молитві за упокій Героя, бо його відспівували в ПЦУ

Смолярчука Олександра Миколайовича, оскільки його відспівували в ПЦУ, а точніше у Церкві святого Архистратига Михаїла міста Любомль.



Про це 11 червня на фейсбук-сторінці повідомила вдова воїна Катерина Смолярчук, передає



«Сьогодні в мене буде коротенький пост, це звернення до певного кола осіб, а точніше Столинсько-Смолярської громади. Вчора я почула дещо, що не дає спокою, що обурило мене, нашу сім’ю. Я не збираюсь мовчати….Днями в церкві УПЦ МП села Столинські Смоляри хотіли подати за упокій душі мого коханого, підполковника Смолярчука Олександра Миколайовича, на що отримали відповідь, що не впишуть, оскільки мого чоловіка відспівували в ПЦУ, а точніше Церква святого Архистратига Михаїла міста Любомль. Я як це почула, мене розірвало на шматки…..», – йдеться у повідомленні.



Вона зазначила, що її чоловік народився у селі Столинські Смоляри, зростав, прислуговував в церкві, а старший син хрещений в цьому храмі. Також додала, що її свекор Микола Іванович і свекруха Галина Григорівна долучались до будівництва, певний час квартирували теперішнього священника.



«А зараз, ви вирішили, що маєте право таке робити…. Ганьба всім, хто причетний до цього, ганьба тому, хто це сказав, ганьба тому, хто це чув і змовчав, ганьба вам усім, що допустили це в своєму селі», – дописала жінка.



Загинув начальник відділення організації охорони, патрульно-постової служби, розшуку та діяльності Військової служби правопорядку в гарнізонах Луцького зонального відділу Військової служби правопорядку, підполковник Смолярчук Олександр Миколайович, 1982 р.н. 17 лютого 2024 року у м.Куп'янську Харківської області.



«Він лишив найцінніше – свою сім’ю і полинув до Бога. Може ще мені скажете, що в нього не упокоєна душа, бо його поховали в ПЦУ, або його треба ще раз у вас відспівати, щоб ви могли молитись за нього. Я не бажаю, щоб ви в себе в храмі згадували його ім'я. Люди схаменіться, розплющте очі, що у вас робиться під носом. За що гинуть наші українські воїни, за те, щоб потім їх вважали не достойними московського патріархату. Нікому не дозволю, якось осквернити пам’ять про мого коханого Сашу. В нас багато рідних, близьких і друзів, які подали за спокій душі по церквах, монастирях в Україні і поза її межами, дякую їм за це. P.S. Вірю, що кожен отримає за своїми вчинками… Гляньте ще раз в Сашині очі, можливо, ще в когось проснеться совість», – додала вона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У храмі УПЦ«МП» села Столинські Смоляри Рівненської громади на Волині відмовили у записці за упокій Героя, оскільки його відспівували в ПЦУ, а точніше у Церкві святого Архистратига Михаїла міста Любомль.Про це 11 червня на фейсбук-сторінці повідомила вдова воїна Катерина Смолярчук, передає "Конкурент" «Сьогодні в мене буде коротенький пост, це звернення до певного кола осіб, а точніше Столинсько-Смолярської громади. Вчора я почула дещо, що не дає спокою, що обурило мене, нашу сім’ю. Я не збираюсь мовчати….Днями в церкві УПЦ МП села Столинські Смоляри хотіли подати за упокій душі мого коханого, підполковника Смолярчука Олександра Миколайовича, на що отримали відповідь, що не впишуть, оскільки мого чоловіка відспівували в ПЦУ, а точніше Церква святого Архистратига Михаїла міста Любомль. Я як це почула, мене розірвало на шматки…..», – йдеться у повідомленні.Вона зазначила, що її чоловік народився у селі Столинські Смоляри, зростав, прислуговував в церкві, а старший син хрещений в цьому храмі. Також додала, що її свекорі свекрухадолучались до будівництва, певний час квартирували теперішнього священника.«А зараз, ви вирішили, що маєте право таке робити…. Ганьба всім, хто причетний до цього, ганьба тому, хто це сказав, ганьба тому, хто це чув і змовчав, ганьба вам усім, що допустили це в своєму селі», – дописала жінка.Загинув начальник відділення організації охорони, патрульно-постової служби, розшуку та діяльності Військової служби правопорядку в гарнізонах Луцького зонального відділу Військової служби правопорядку, підполковник Смолярчук Олександр Миколайович, 1982 р.н. 17 лютого 2024 року у м.Куп'янську Харківської області.«Він лишив найцінніше – свою сім’ю і полинув до Бога. Може ще мені скажете, що в нього не упокоєна душа, бо його поховали в ПЦУ, або його треба ще раз у вас відспівати, щоб ви могли молитись за нього. Я не бажаю, щоб ви в себе в храмі згадували його ім'я. Люди схаменіться, розплющте очі, що у вас робиться під носом. За що гинуть наші українські воїни, за те, щоб потім їх вважали не достойними московського патріархату. Нікому не дозволю, якось осквернити пам’ять про мого коханого Сашу. В нас багато рідних, близьких і друзів, які подали за спокій душі по церквах, монастирях в Україні і поза її межами, дякую їм за це. P.S. Вірю, що кожен отримає за своїми вчинками… Гляньте ще раз в Сашині очі, можливо, ще в когось проснеться совість», – додала вона.

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