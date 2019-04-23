У Франції горів королівський палац Версаль

У Франції горів королівський палац Версаль
У вівторок, 11 червня, у Версальському палаці, який є одним з найбільш жвавих туристичних місць Франції та визначною пам'яткою, сталася пожежа.

Про це пише Reuters, посилаючись на пресслужбу палацу, передає ТСН.

За словами речника палацу, пожежа виникла на ділянці покрівлі, де проводилися ремонтні роботи. Через пожежу відвідувачів було евакуювано.

"Пожежники приїхали. Диму, полум'я більше немає і колекція не постраждала", - додали у пресслужбі палацу.

Reuters зауважує, що щороку цей палац відвідують понад сім мільйонів людей. А також цього літа тут заплановані змагання з кінного спорту Олімпійських ігор.

Le Fagaro уточнює, що дим помітили о 15:13 робочі на ремонтній ділянці. Пожежа почалася саме над мармуровим двориком.

Пожежу швидко загасили, повідомили в пожежно-рятувальній частині (ДСНС) відомства. До гасіння пожежеі були залучені близько 97 пожежників.

"Про постраждалих або пошкодження колекцій не повідомляється", - заявив відділ комунікацій Версальського палацу.

"Сьогодні в замку було зафіксовано викид диму. Інцидент був швидко взятий під контроль, а громадськість була евакуйована з метою безпеки. Замок і сади зараз відкриті", - йдеться на сторінці Версальського палацу у X.

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Теги: Версаль, пожежа
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