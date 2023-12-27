Волинян попереджають про проведення навчання з бойової стрільби на полігоні





Попередження опублікували на сайті міської ради.



Як зазначили у Володимирській міській раді, людей просять дотримуватись правил особистої безпеки і не наближатися в зазначений час до району проведення навчань, де відбуватиметься відпрацювання з використанням різного виду зброї.



"З метою недопущення випадків травмування цивільних осіб внаслідок виконання вправ бойових стрільб інформуємо населення про небезпеку, пов’язану із перебуванням в районі проведення навчань", — додали в міськраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На полігоні поблизу міста Володимир 15 червня відбудеться бойова стрільба з вогнепальної зброї. Практичні навчання військовослужбовців заплановані з 9:00 до 15:00.Попередження опублікували на сайті міської ради.Як зазначили у Володимирській міській раді, людей просять дотримуватись правил особистої безпеки і не наближатися в зазначений час до району проведення навчань, де відбуватиметься відпрацювання з використанням різного виду зброї."З метою недопущення випадків травмування цивільних осіб внаслідок виконання вправ бойових стрільб інформуємо населення про небезпеку, пов’язану із перебуванням в районі проведення навчань", — додали в міськраді.

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