Волинян попереджають про проведення навчання з бойової стрільби на полігоні

Волинян попереджають про проведення навчання з бойової стрільби на полігоні
На полігоні поблизу міста Володимир 15 червня відбудеться бойова стрільба з вогнепальної зброї. Практичні навчання військовослужбовців заплановані з 9:00 до 15:00.

Попередження опублікували на сайті міської ради.

Як зазначили у Володимирській міській раді, людей просять дотримуватись правил особистої безпеки і не наближатися в зазначений час до району проведення навчань, де відбуватиметься відпрацювання з використанням різного виду зброї.

"З метою недопущення випадків травмування цивільних осіб внаслідок виконання вправ бойових стрільб інформуємо населення про небезпеку, пов’язану із перебуванням в районі проведення навчань", — додали в міськраді.

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Теги: стрільба, військові, Володимир
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