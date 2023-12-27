Волинян попереджають про проведення навчання з бойової стрільби на полігоні
Сьогодні, 03:16
На полігоні поблизу міста Володимир 15 червня відбудеться бойова стрільба з вогнепальної зброї. Практичні навчання військовослужбовців заплановані з 9:00 до 15:00.
Попередження опублікували на сайті міської ради.
Як зазначили у Володимирській міській раді, людей просять дотримуватись правил особистої безпеки і не наближатися в зазначений час до району проведення навчань, де відбуватиметься відпрацювання з використанням різного виду зброї.
"З метою недопущення випадків травмування цивільних осіб внаслідок виконання вправ бойових стрільб інформуємо населення про небезпеку, пов’язану із перебуванням в районі проведення навчань", — додали в міськраді.
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Попередження опублікували на сайті міської ради.
Як зазначили у Володимирській міській раді, людей просять дотримуватись правил особистої безпеки і не наближатися в зазначений час до району проведення навчань, де відбуватиметься відпрацювання з використанням різного виду зброї.
"З метою недопущення випадків травмування цивільних осіб внаслідок виконання вправ бойових стрільб інформуємо населення про небезпеку, пов’язану із перебуванням в районі проведення навчань", — додали в міськраді.
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