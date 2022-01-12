У Луцьку подорожчає хліб: подробиці

У Луцьку подорожчає хліб: подробиці
В Україні найближчим часом може суттєво здорожчати хліб через відключення електрики і збільшення її вартості. Журналісти ВСН поцікавилися у найбільших виробників хліба у Луцьку, чи збираються вони найближчим часом піднімати ціни на свою продукцію.

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко у коментарі ЗМІ розповів, що у собівартості хліба простої рецептури затрати на електрику складають 50 копійок, а для виробництва цього ж хліба на генераторі – 1,5 грн. Крім того продукт псується через тривале відключення світла у тих виробників, які немають генераторів, а збитки теж закладаються у вартість. Також борошно піднялося у ціні на 25-30%. Відтак, за його словами, через усі ці проблеми є всі передумови для здорожчання хліба вже на 10%, а в наступні місяці – ще на 20%.

Журналісти ВСН поцікавилися у найбільших виробників хліба у Луцьку, чи збираються вони найближчим часом піднімати ціни на свою продукцію.

Відвертим виявився лише один виробник – «Майстерня живого хліба». Як повідомили, хліб цього виробника уже зріс у ціні на 10%, також там не виключили, що в найближчі місяці продукція ще здорожчає.

А от у ПрАТ «Теремно Хліб» воліють цю інформацію тримати у таємниці, аргументуючи це тим, що у країні воєнний стан. Також журналісти ВСН не змогли отримати коментар і в ТОВ «Волинський хлібокомбінат».

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Теги: хліб, подорожчання
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