Голова Маневицької громади Гаврилюк заощадив разом із дружиною майже мільйон гривень

Голова Маневицької громади Гаврилюк заощадив разом із дружиною майже мільйон гривень
Голова Маневицької громади, що у Камінь-Каширському районі, Олександр Гаврилюк разом із дружиною Галиною станом на минулий рік заощадили майже мільйон гривень готівкою.

Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 20 березня, передає "Конкурент".

Минулого року очільнику Маневицької громади нарахували 515 696 гривні зарплати. Зауважимо, що у цю суму також входять і премії, і надбавки, й інші додаткові виплати. Якщо підрахувати, то виходить, що він отримував майже 43 тисяч гривень на місяць.

Крім того, пан Гаврилюк отримував пенсію, загалом за рік – 73 928 гривень.

Дружина голови Галина Гаврилюк, працюючи у Маневицькому ліцеї №1 імені Героя України Андрія Снітка Маневицької селищної ради, минулоріч заробила 206427 гривень, також жінка мала 52902 гривні пенсії.

Готівкою посадовець зберігає 630 тисяч гривень, а його дружина заощадила 270 тисяч гривень.

Із 2004 року Олександр Гаврилюк володіє у Маневичах житловим будинком площею 184,6 «квадрати» та двома земельними ділянками площами 290 та 1500 кв. метрів.

Із транспортних засобів голова громади задекларував OPEL OMEGA 1995 року випуску.

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Теги: декларація, Волинь
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