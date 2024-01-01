Голова Маневицької громади Гаврилюк заощадив разом із дружиною майже мільйон гривень

Олександр Гаврилюк разом із дружиною Галиною станом на минулий рік заощадили майже мільйон гривень готівкою.



Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 20 березня, передає



Минулого року очільнику Маневицької громади нарахували 515 696 гривні зарплати. Зауважимо, що у цю суму також входять і премії, і надбавки, й інші додаткові виплати. Якщо підрахувати, то виходить, що він отримував майже 43 тисяч гривень на місяць.



Крім того, пан Гаврилюк отримував пенсію, загалом за рік – 73 928 гривень.



Дружина голови Галина Гаврилюк, працюючи у Маневицькому ліцеї №1 імені Героя України Андрія Снітка Маневицької селищної ради, минулоріч заробила 206427 гривень, також жінка мала 52902 гривні пенсії.



Готівкою посадовець зберігає 630 тисяч гривень, а його дружина заощадила 270 тисяч гривень.



Із 2004 року Олександр Гаврилюк володіє у Маневичах житловим будинком площею 184,6 «квадрати» та двома земельними ділянками площами 290 та 1500 кв. метрів.



Із транспортних засобів голова громади задекларував OPEL OMEGA 1995 року випуску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Маневицької громади, що у Камінь-Каширському районі,разом із дружиноюстаном на минулий рік заощадили майже мільйон гривень готівкою.Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 20 березня, передає "Конкурент" Минулого року очільнику Маневицької громади нарахували 515 696 гривні зарплати. Зауважимо, що у цю суму також входять і премії, і надбавки, й інші додаткові виплати. Якщо підрахувати, то виходить, що він отримував майже 43 тисяч гривень на місяць.Крім того, пан Гаврилюк отримував пенсію, загалом за рік – 73 928 гривень.Дружина голови Галина Гаврилюк, працюючи у Маневицькому ліцеї №1 імені Героя України Андрія Снітка Маневицької селищної ради, минулоріч заробила 206427 гривень, також жінка мала 52902 гривні пенсії.Готівкою посадовець зберігає 630 тисяч гривень, а його дружина заощадила 270 тисяч гривень.Із 2004 року Олександр Гаврилюк володіє у Маневичах житловим будинком площею 184,6 «квадрати» та двома земельними ділянками площами 290 та 1500 кв. метрів.Із транспортних засобів голова громади задекларував OPEL OMEGA 1995 року випуску.

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