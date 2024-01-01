Росія атакувала вночі ракетами і дронами: захисники збили 29 цілей
Сьогодні, 09:00
Російська армія в ніч на 12 червня завдала удару ракетами та ударними БпЛА. Для нападу ворог використав 30 ракет двох типів: наземного і повітряного базування.
Захисники змогли збити 29 цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Окупанти застосували:
чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – російська Саратовська область)
балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);
аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору російської Тамбовської області)
24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – російські Єйськ, Приморсько-Ахтарськ).
"До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив Олещук.
У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"
чотири крилаті ракети Х-101/Х-555
24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136
Таким чином не вдалося збити лише "Іскандер-М".
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
Під час нічної атаки вибухи лунали і в Києві. У КМВА повідомили, що всі цілі, що летіли на столицю, збили. У місті – без руйнувань. У Київській області є руйнування у двох районах.
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Захисники змогли збити 29 цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Окупанти застосували:
чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – російська Саратовська область)
балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);
аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору російської Тамбовської області)
24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – російські Єйськ, Приморсько-Ахтарськ).
"До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив Олещук.
У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:
аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"
чотири крилаті ракети Х-101/Х-555
24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136
Таким чином не вдалося збити лише "Іскандер-М".
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
Під час нічної атаки вибухи лунали і в Києві. У КМВА повідомили, що всі цілі, що летіли на столицю, збили. У місті – без руйнувань. У Київській області є руйнування у двох районах.
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