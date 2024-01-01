Росія атакувала вночі ракетами і дронами: захисники збили 29 цілей

Російська армія в ніч на 12 червня завдала удару ракетами та ударними БпЛА. Для нападу ворог використав 30 ракет двох типів: наземного і повітряного базування.Захисники змогли збити 29 цілей. Про це повідомив командувач Повітряних силчотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – російська Саратовська область)балістична ракета "Іскандер-М" (із території Криму);аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору російської Тамбовської області)24 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – російські Єйськ, Приморсько-Ахтарськ)."До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", – повідомив Олещук.аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"чотири крилаті ракети Х-101/Х-55524 ударні БпЛА типу Shahed-131/136Таким чином не вдалося збити лише "Іскандер-М".Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.Під час нічної атаки вибухи лунали і в Києві. У КМВА повідомили, що всі цілі, що летіли на столицю, збили. У місті – без руйнувань. У Київській області є руйнування у двох районах.