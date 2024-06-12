Яка ситуація на фронті станом на ранок 12 червня





На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. За добу було п'ять бойових зіткнень, бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Вовчанськ і Глибоке Харківської області, сказав речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону, пише



На Куп'янському захисники відбили дев'ять атак у районі Степової Новоселівки, Синьківки, Берестового Харківської області.



На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак противника в районах Дружелюбівки Харківської області, Серебрянського лісу, Невського, Греківки Луганської області, Тернів та Торського Донецької області.



"На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили шість атак у районах населених пунктів Білогорівка та Виїмка. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб російських загарбників прорвати оборону українських військ у районах Кліщіївки, Андріївки та Нового Донецької області. На Покровському українські воїни відбили 27 атак у районах населених пунктів Новолександрівка, Новопокровське, Карлівка, Уманське, Яснобродівка, Невельське Донецької області, де російські окупанти намагалися вибити українські підрозділи з займаних рубежів", – сказав Ковальов.



На Курахівському захисники продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог вісім разів намагався прорвати оборону.



На Времівському росіяни здійснили три безуспішні спроби прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське і Урожайне Донецької області.



На Гуляйпільському напрямку захисники відбили п'ять атак окупантів у районі населеного пункту Чарівне.



На Оріхівському було шість зіткнень у районі Малої Токмачки та Вербового Запорізької області.



"На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники на цьому напрямку здійснили одну атаку на позиції Сил оборони України", – додав речник Генштабу.



Вчорашня кількість бойових зіткнень є незначно меншою, ніж добою раніше: 98 порівняно зі 100. До зведення за вівторок додали Гуляйпільський напрямок, тоді як раніше йшлося про два південних: Оріхівський та Придніпровський. Найбільша кількість зіткнень обидва дні була на Покровському, а другим за кількістю вчора став Лиманський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, окупанти завдали трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, 59 авіаударів, зокрема з застосуванням 98 КАБів. Росіяни здійснили близько 4000 обстрілів, зокрема 112 – з реактивних систем залпового вогню.На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. За добу було п'ять бойових зіткнень, бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Вовчанськ і Глибоке Харківської області, сказав речник Генштабуу ефірі телемарафону, пише LB.ua На Куп'янському захисники відбили дев'ять атак у районі Степової Новоселівки, Синьківки, Берестового Харківської області.На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак противника в районах Дружелюбівки Харківської області, Серебрянського лісу, Невського, Греківки Луганської області, Тернів та Торського Донецької області."На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили шість атак у районах населених пунктів Білогорівка та Виїмка. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб російських загарбників прорвати оборону українських військ у районах Кліщіївки, Андріївки та Нового Донецької області. На Покровському українські воїни відбили 27 атак у районах населених пунктів Новолександрівка, Новопокровське, Карлівка, Уманське, Яснобродівка, Невельське Донецької області, де російські окупанти намагалися вибити українські підрозділи з займаних рубежів", – сказав Ковальов.На Курахівському захисники продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог вісім разів намагався прорвати оборону.На Времівському росіяни здійснили три безуспішні спроби прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське і Урожайне Донецької області.На Гуляйпільському напрямку захисники відбили п'ять атак окупантів у районі населеного пункту Чарівне.На Оріхівському було шість зіткнень у районі Малої Токмачки та Вербового Запорізької області."На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники на цьому напрямку здійснили одну атаку на позиції Сил оборони України", – додав речник Генштабу.Вчорашня кількість бойових зіткнень є незначно меншою, ніж добою раніше: 98 порівняно зі 100. До зведення за вівторок додали Гуляйпільський напрямок, тоді як раніше йшлося про два південних: Оріхівський та Придніпровський. Найбільша кількість зіткнень обидва дні була на Покровському, а другим за кількістю вчора став Лиманський.

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