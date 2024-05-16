Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК





Про це



НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 15:00 до 23:00.



З 00:00 до 15:00 та з 23:00 до 24:00 усі черги без обмежень.



У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.



Графіки - за



На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.



Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу 12 червня у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії (ГПВ).Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».НЕК «Укренерго» встановило ліміт споживання електричної енергії на території області з 15:00 до 23:00.З 00:00 до 15:00 та з 23:00 до 24:00 усі черги без обмежень.У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Графіки - за ПОСИЛАННЯМ На завантаженому інтерактивному графіку можна ознайомитись із загальною тривалістю відключень по кожній черзі із початку застосування графіків з 16.05.2024.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

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