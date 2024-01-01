Тарас Шкітер став новим заступником голови Волинської ОВА

Тараса Шкітера призначили заступником голови Волинської обласної військової адміністрації.



Про це



Він відповідатиме за напрямки інформаційної політики, культури, спорту, молоді та житлово-комунального господарства.



Відомо, що Тарасу Шкітеру - 33 роки. Нині він є депутатом Луцької міської ради від партії «Свідомі», а також директором Інформаційного агентства «Конкурент».



Народився 24 листопада 1990 року у Луцьку. Навчався у луцькій ЗОШ №25, згодом - у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».



ДОВІДКОВО



Тарас Шкітер є громадським діячем, волонтером, співзасновником громадської організації «Громадянський Рух «СВІДОМІ». З 2020 року – депутат міської ради та голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ», член постійної комісії з питань бюджету планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Директора Інформаційного агенства «Конкурент»призначили заступником голови Волинської обласної військової адміністрації.Про це йдеться на сайті установи.Він відповідатиме за напрямки інформаційної політики, культури, спорту, молоді та житлово-комунального господарства.Відомо, що Тарасу Шкітеру - 33 роки. Нині він є депутатом Луцької міської ради від партії «Свідомі», а також директором Інформаційного агентства «Конкурент».Народився 24 листопада 1990 року у Луцьку. Навчався у луцькій ЗОШ №25, згодом - у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».Тарас Шкітер є громадським діячем, волонтером, співзасновником громадської організації «Громадянський Рух «СВІДОМІ». З 2020 року – депутат міської ради та голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ», член постійної комісії з питань бюджету планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

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