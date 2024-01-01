Тарас Шкітер став новим заступником голови Волинської ОВА

Тарас Шкітер став новим заступником голови Волинської ОВА
Директора Інформаційного агенства «Конкурент» Тараса Шкітера призначили заступником голови Волинської обласної військової адміністрації.

Про це йдеться на сайті установи.

Він відповідатиме за напрямки інформаційної політики, культури, спорту, молоді та житлово-комунального господарства.

Відомо, що Тарасу Шкітеру - 33 роки. Нині він є депутатом Луцької міської ради від партії «Свідомі», а також директором Інформаційного агентства «Конкурент».

Народився 24 листопада 1990 року у Луцьку. Навчався у луцькій ЗОШ №25, згодом - у ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».

ДОВІДКОВО

Тарас Шкітер є громадським діячем, волонтером, співзасновником громадської організації «Громадянський Рух «СВІДОМІ». З 2020 року – депутат міської ради та голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ», член постійної комісії з питань бюджету планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.


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Теги: Волинь, заступник голови ОВА
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Коментарі 2
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Все таки пролізла у владу медведчуківська підстилка
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Вже керували гуманітарною сферою лікар-психіатр, лікар-нарколог, лікар-кардіолог, стоматолога ще не було.
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