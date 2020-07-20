Бійка між ТЦК та «швидкою» в Одесі: прокуратура відкрила справу про хуліганство





Про це пише



Прокуратура вже попередньо з’ясувала, що 11 червня до територіального центру комплектування і соцпідтримки Київського району Одеси було доставлено військовозобов'язаного "для встановлення ступеню придатності до військової служби".



Дорогою чоловік викликав собі карету швидкої медичної допомоги.



У подальшому між медичним працівником та представником ТЦК виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони.



"Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи, встановлюються усі обставини події, в результаті чого буде надана правова оцінка дій всіх учасників конфлікту", - йдеться в повідомленні.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону.



Розслідування здійснюється за статтею 296, частина 4 Кримінального кодексу "Хуліганство".



11 червня в Одесі сталася бійка біля ТЦК між медиками "швидкої" та працівниками центру комплектації.



Місцеві журналісти кажуть, що бригада медиків одеської "швидкої" прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які начебто побажали "негайно мобілізувати їх в армію".



Як повідомили ЗМІ, пізніше колеги фельдшерів з'їхалися на "швидких" з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту. Сталося кілька бійок між медиками та військовими.



В Одеському обласному ТЦК та СП стверджують, що цілком законно затримали і медиків, і військовозобов'язаного, а бійку влаштували медпрацівники і якісь "невідомі люди", які приїхали до них на допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одеська спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства щодо бійки, яка виникла між працівниками ТЦК та швидкої допомоги в Одесі.Про це пише Українська правда з посиланням на прокуратуру.Прокуратура вже попередньо з’ясувала, що 11 червня до територіального центру комплектування і соцпідтримки Київського району Одеси було доставлено військовозобов'язаного "для встановлення ступеню придатності до військової служби".Дорогою чоловік викликав собі карету швидкої медичної допомоги.У подальшому між медичним працівником та представником ТЦК виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони."Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи, встановлюються усі обставини події, в результаті чого буде надана правова оцінка дій всіх учасників конфлікту", - йдеться в повідомленні.Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону.Розслідування здійснюється за статтею 296, частина 4 Кримінального кодексу "Хуліганство".11 червня в Одесі сталася бійка біля ТЦК між медиками "швидкої" та працівниками центру комплектації.Місцеві журналісти кажуть, що бригада медиків одеської "швидкої" прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які начебто побажали "негайно мобілізувати їх в армію".Як повідомили ЗМІ, пізніше колеги фельдшерів з'їхалися на "швидких" з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту. Сталося кілька бійок між медиками та військовими.В Одеському обласному ТЦК та СП стверджують, що цілком законно затримали і медиків, і військовозобов'язаного, а бійку влаштували медпрацівники і якісь "невідомі люди", які приїхали до них на допомогу.

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