Бійка між ТЦК та «швидкою» в Одесі: прокуратура відкрила справу про хуліганство

Бійка між ТЦК та «швидкою» в Одесі: прокуратура відкрила справу про хуліганство
Одеська спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства щодо бійки, яка виникла між працівниками ТЦК та швидкої допомоги в Одесі.

Про це пише Українська правда з посиланням на прокуратуру.

Прокуратура вже попередньо з’ясувала, що 11 червня до територіального центру комплектування і соцпідтримки Київського району Одеси було доставлено військовозобов'язаного "для встановлення ступеню придатності до військової служби".

Дорогою чоловік викликав собі карету швидкої медичної допомоги.

У подальшому між медичним працівником та представником ТЦК виник конфлікт, в якому постраждали обидві сторони.

"Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи, встановлюються усі обставини події, в результаті чого буде надана правова оцінка дій всіх учасників конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим Головного управління Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Розслідування здійснюється за статтею 296, частина 4 Кримінального кодексу "Хуліганство".

11 червня в Одесі сталася бійка біля ТЦК між медиками "швидкої" та працівниками центру комплектації.

Місцеві журналісти кажуть, що бригада медиків одеської "швидкої" прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які начебто побажали "негайно мобілізувати їх в армію".

Як повідомили ЗМІ, пізніше колеги фельдшерів з'їхалися на "швидких" з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту. Сталося кілька бійок між медиками та військовими.

В Одеському обласному ТЦК та СП стверджують, що цілком законно затримали і медиків, і військовозобов'язаного, а бійку влаштували медпрацівники і якісь "невідомі люди", які приїхали до них на допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Одеса, ТЦК, бійка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бійка між ТЦК та «швидкою» в Одесі: прокуратура відкрила справу про хуліганство
Сьогодні, 10:30
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 10:00
Тарас Шкітер став новим заступником голови Волинської ОВА
Сьогодні, 09:45
Яка ситуація на фронті станом на ранок 12 червня
Сьогодні, 09:20
Росія атакувала вночі ракетами і дронами: захисники збили 29 цілей
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
В Одесі чоловік побив у маршрутці вагітну жінку В Одесі чоловік побив у маршрутці вагітну жінку
20 липень, 2020, 23:35
В Одесі сталася масова бійка через будинок-стіну В Одесі сталася масова бійка через будинок-стіну
04 вересень, 2017, 03:50
Під Одесою посварилися двоє чоловіків: спочатку побилися, потім в хід пішли гранати Під Одесою посварилися двоє чоловіків: спочатку побилися, потім в хід пішли гранати
02 серпень, 2015, 07:23
У Луцьку поблизу замку Любарта молодики влаштували масову бійку: подробиці У Луцьку поблизу замку Любарта молодики влаштували масову бійку: подробиці
09 червень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Бійка між ТЦК та «швидкою» в Одесі: прокуратура відкрила справу про хуліганство
Сьогодні, 10:30
 0
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 10:00
 0
Тарас Шкітер став новим заступником голови Волинської ОВА
Сьогодні, 09:45
 0
Яка ситуація на фронті станом на ранок 12 червня
Сьогодні, 09:20
 0
Росія атакувала вночі ракетами і дронами: захисники збили 29 цілей
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8