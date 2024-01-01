На Волині правоохоронці переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів

На Волині правоохоронці переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів
Працівники ДБР завершили розслідування стосовно двох правоохоронців, які на Волині переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

Посадовець одного з правоохоронних органів на Волині вирішив налагодити схему переправлення ухилянтів. Свої послуги він оцінив у 8 тис. доларів США. В одному з епізодів, «клієнт» на кордоні назвав заздалегідь обумовлений пароль спільнику правоохоронця - прикордоннику, після чого був оформлений ніби як «особа з інвалідністю за наявності посвідчення». При цьому жодних підтверджуючих документів він не надавав.

Правоохоронець брав гроші трьома траншами: 4,5 тис. доларів США за початок підготовки до виїзду за кордон, 1,5 тис. доларів США безпосередньо перед виїздом. 2 тис. доларів США після виїзду за кордон мала вже передати довірена особа.

Фігуранта було затримано саме під час отримання від посередника залишку коштів.
На Волині правоохоронці переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів

Правоохоронці обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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Теги: ухилянт, кордон
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