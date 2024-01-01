На Волині правоохоронці переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів
Сьогодні, 11:13
Працівники ДБР завершили розслідування стосовно двох правоохоронців, які на Волині переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів.
Про це у телеграмі повідомляє ДБР.
Посадовець одного з правоохоронних органів на Волині вирішив налагодити схему переправлення ухилянтів. Свої послуги він оцінив у 8 тис. доларів США. В одному з епізодів, «клієнт» на кордоні назвав заздалегідь обумовлений пароль спільнику правоохоронця - прикордоннику, після чого був оформлений ніби як «особа з інвалідністю за наявності посвідчення». При цьому жодних підтверджуючих документів він не надавав.
Правоохоронець брав гроші трьома траншами: 4,5 тис. доларів США за початок підготовки до виїзду за кордон, 1,5 тис. доларів США безпосередньо перед виїздом. 2 тис. доларів США після виїзду за кордон мала вже передати довірена особа.
Фігуранта було затримано саме під час отримання від посередника залишку коштів.
Правоохоронці обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
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Про це у телеграмі повідомляє ДБР.
Посадовець одного з правоохоронних органів на Волині вирішив налагодити схему переправлення ухилянтів. Свої послуги він оцінив у 8 тис. доларів США. В одному з епізодів, «клієнт» на кордоні назвав заздалегідь обумовлений пароль спільнику правоохоронця - прикордоннику, після чого був оформлений ніби як «особа з інвалідністю за наявності посвідчення». При цьому жодних підтверджуючих документів він не надавав.
Правоохоронець брав гроші трьома траншами: 4,5 тис. доларів США за початок підготовки до виїзду за кордон, 1,5 тис. доларів США безпосередньо перед виїздом. 2 тис. доларів США після виїзду за кордон мала вже передати довірена особа.
Фігуранта було затримано саме під час отримання від посередника залишку коштів.
Правоохоронці обвинувачуються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
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