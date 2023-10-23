У Ковелі автівка збила велосипедиста на пішохідному переході: його госпіталізували





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 11 червня, на вулиці Відродження.



35-річний житель Дубівської громади, керуючи автомобілем Fiat Doblo, здійснив наїзд на 58-річного ковельчанина, який велосипедом перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології.



Транспортні засоби поліцейські вилучили.



За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження,



Досудове розслідування триває.

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