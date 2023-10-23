У Ковелі автівка збила велосипедиста на пішохідному переході: його госпіталізували

У Ковелі автівка збила велосипедиста на пішохідному переході: його госпіталізували
У Ковелі поліція з’ясовує обставини ДТП, в якій постраждав велосипедист.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 11 червня, на вулиці Відродження.

35-річний житель Дубівської громади, керуючи автомобілем Fiat Doblo, здійснив наїзд на 58-річного ковельчанина, який велосипедом перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології.

Транспортні засоби поліцейські вилучили.

За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження,
У Ковелі автівка збила велосипедиста на пішохідному переході: його госпіталізували

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, ДТП, велосипедист
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