Підтвердили загибель на фронті двох військових із міста на Волині

Підтвердили загибель на фронті двох військових із міста на Волині
До Володимира на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні двох краян – Вадима Киричука і Михайла Степанюка.

Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

«Іще одна страшна звістка з фронту сколихнула громаду - стало відомо про загибель двох наших земляків - молодшого лейтенанта Вадима Киричука (на фото), 1995 р.н., та матроса Михайла Степанюка, 1978 р.н.» - зазначив мер Володимира.

Вадим Киричук виконував обов'язки командира зенітного ракетного взводу, служив у ЗСУ за контрактом з травня 2018 року. Загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у Куп'янському районі 10 червня.
Підтвердили загибель на фронті двох військових із міста на Волині

Михайло Степанюк був призваний до лав ЗСУ у березні 2023 р., а з 27 березня цього року вважався зниклим безвісти.

Днями за результатами ДНК-експертизи підтвердилась смерть володимирчанина, який, як з'ясувалося, загинув у Херсонській області під час виконання бойового завдання.

«Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять та шана Героям! Про день та час прощання з воїнами повідомлю згодом», - зазначив Ігор Пальонка.

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Теги: загиблі, війна
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