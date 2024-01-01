Підтвердили загибель на фронті двох військових із міста на Волині

До Володимира на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні двох краян –Про це у телеграмі повідомляє Володимирський міський голова«Іще одна страшна звістка з фронту сколихнула громаду - стало відомо про загибель двох наших земляків - молодшого лейтенанта Вадима Киричука (на фото), 1995 р.н., та матроса Михайла Степанюка, 1978 р.н.» - зазначив мер Володимира.Вадим Киричук виконував обов'язки командира зенітного ракетного взводу, служив у ЗСУ за контрактом з травня 2018 року. Загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у Куп'янському районі 10 червня.Михайло Степанюк був призваний до лав ЗСУ у березні 2023 р., а з 27 березня цього року вважався зниклим безвісти.Днями за результатами ДНК-експертизи підтвердилась смерть володимирчанина, який, як з'ясувалося, загинув у Херсонській області під час виконання бойового завдання.«Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять та шана Героям! Про день та час прощання з воїнами повідомлю згодом», - зазначив Ігор Пальонка.