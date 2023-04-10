За донат – унікальний футбольний трофей: волонтерський центр з Ковеля «Марлог» запускає збір-розіграш

За донат – унікальний футбольний трофей: волонтерський центр з Ковеля «Марлог» запускає збір-розіграш
Напередодні фінальної частини Євро-2024 міжнародний волонтерський центр "Марлог" у місті Ковелі запускає збір-розіграш, де за донат всього у 200 грн можна стати володарем одного з трьох унікальних футбольних трофеїв.

Про це йдеться на сторінці Центру у фейсбуці.

Розігруватимуться:

Футболка Михайла Мудрика (#10), автора переможного голу у ворота Ісландії, що вивів нашу збірну на Євро, з автографами 14 гравців збірної України!

Футболка Олександра Зінченка (#17), найтитулованішого легіонера в історії України (українець, який здобув найбільшу кількість трофеїв у європейських чемпіонатах), з його автографом!

Футболка Андрія Ярмоленко (#7), найкращого бомбардира українських команд (забив найбільше голів за українські клуби та національну збірну у всіх турнірах), з його автографом!

Всі футболки були підписані гравцями 26.03.2024 у Вроцлаві, коли Україна кваліфікувалася на Євро-2024 після вольової перемоги над Ісландією!

"Це справжні колекційні лоти, які стануть прикрасою будь якого інтер’єру, а також ідеальним подарунком вболівальнику футболу. Наша мета - 200 000 грн! Всі кошти, зібрані під час розіграшу, підуть на закупівлю аптечок для наших Захисників.
За донат – унікальний футбольний трофей: волонтерський центр з Ковеля «Марлог» запускає збір-розіграш

Умови прості:

Зробити внесок кратний 200 грн на банку Монобанку "Марлогу":

https://send.monobank.ua/jar/6y5ZqbiYSj

якщо ви не клієнт Монобанк, обов’язково вкажіть ваші ПІ та номер телефону в примітках до платежу.

Чим більше донатів у 200 грн на аптечки - тим більше шанси на виграш.
За донат – унікальний футбольний трофей: волонтерський центр з Ковеля «Марлог» запускає збір-розіграш

Онлайн-розіграш відбудеться на сторінці "Марлогу" після досягнення мети - 200 000 грн на аптечки", - зазначають у волонтерському центрі.
За донат – унікальний футбольний трофей: волонтерський центр з Ковеля «Марлог» запускає збір-розіграш
За донат – унікальний футбольний трофей: волонтерський центр з Ковеля «Марлог» запускає збір-розіграш

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Теги: Ковель, Марлог, розіграш, Євро-2024
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