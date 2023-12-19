США відправлять в Україну ще одну батарею Patriot

США відправлять в Україну ще одну батарею Patriot
Президент США Джо Байден схвалив розгортання ще одного ракетного комплексу Patriot в Україні.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на високопосадовців адміністрації та військових.

Рішення пана Байдена було прийнято минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні і внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США.

За словами офіційних осіб, нова система Patriot - вже друга, яку Сполучені Штати надіслали в Україну - прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертаються до Сполучених Штатів.

За словами американських посадовців, система може бути розгорнута на лінії фронту в Україні протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

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Теги: військова допомога, США
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