Крупівський навчально-реабілітаційний центр оголошує набір учнів до 1-11 класів

Крупівський навчально-реабілітаційний центр оголошує набір учнів до 1-11 класів
Крупівський навчально-реабілітаційний центр оголошує набір учнів до 1-11 класів.

Про це повідомляє дирекція закладу.

"Наш заклад надає дітям зі складними порушеннями розвитку та порушеннями зору якісну освіту, цілісний розвиток потенційних можливостей, соціальну адаптацію, реабілітацію, медико-психологічну підтримку та підготовку до самостійного життя", - йдеться у їхньому повідомленні.

Зазначається, що вихованці забезпечуються проживанням та безкоштовним п’ятиразовим харчуванням.

"Наші переваги:

- висококваліфіковані педагоги, тифлопедагоги, дефектологи;

- корекційно-розвиткові заняття спрямовані на підтримку учнів з особливими освітніми потребами;

- індивідуальний підхід до кожної дитини", - додають у дирекції закладу.

Для забезпечення перебування учнів (вихованців) у позаурочний час функціонують виховні групи.

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Теги: Крупівський НРЦ, навчання
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