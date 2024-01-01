Крупівський навчально-реабілітаційний центр оголошує набір учнів до 1-11 класів





Про це повідомляє дирекція закладу.



"Наш заклад надає дітям зі складними порушеннями розвитку та порушеннями зору якісну освіту, цілісний розвиток потенційних можливостей, соціальну адаптацію, реабілітацію, медико-психологічну підтримку та підготовку до самостійного життя", - йдеться у їхньому повідомленні.



Зазначається, що вихованці забезпечуються проживанням та безкоштовним п’ятиразовим харчуванням.



"Наші переваги:



- висококваліфіковані педагоги, тифлопедагоги, дефектологи;



- корекційно-розвиткові заняття спрямовані на підтримку учнів з особливими освітніми потребами;



- індивідуальний підхід до кожної дитини", - додають у дирекції закладу.



Для забезпечення перебування учнів (вихованців) у позаурочний час функціонують виховні групи.



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