Крупівський навчально-реабілітаційний центр оголошує набір учнів до 1-11 класів
Сьогодні, 12:30
Крупівський навчально-реабілітаційний центр оголошує набір учнів до 1-11 класів.
Про це повідомляє дирекція закладу.
"Наш заклад надає дітям зі складними порушеннями розвитку та порушеннями зору якісну освіту, цілісний розвиток потенційних можливостей, соціальну адаптацію, реабілітацію, медико-психологічну підтримку та підготовку до самостійного життя", - йдеться у їхньому повідомленні.
Зазначається, що вихованці забезпечуються проживанням та безкоштовним п’ятиразовим харчуванням.
"Наші переваги:
- висококваліфіковані педагоги, тифлопедагоги, дефектологи;
- корекційно-розвиткові заняття спрямовані на підтримку учнів з особливими освітніми потребами;
- індивідуальний підхід до кожної дитини", - додають у дирекції закладу.
Для забезпечення перебування учнів (вихованців) у позаурочний час функціонують виховні групи.
КОНТАКТИ
Волинська область, Луцький район,
вул. Центральна, 104
Тел.:(0332) 70-74-60
Електрона пошта: [email protected]
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Про це повідомляє дирекція закладу.
"Наш заклад надає дітям зі складними порушеннями розвитку та порушеннями зору якісну освіту, цілісний розвиток потенційних можливостей, соціальну адаптацію, реабілітацію, медико-психологічну підтримку та підготовку до самостійного життя", - йдеться у їхньому повідомленні.
Зазначається, що вихованці забезпечуються проживанням та безкоштовним п’ятиразовим харчуванням.
"Наші переваги:
- висококваліфіковані педагоги, тифлопедагоги, дефектологи;
- корекційно-розвиткові заняття спрямовані на підтримку учнів з особливими освітніми потребами;
- індивідуальний підхід до кожної дитини", - додають у дирекції закладу.
Для забезпечення перебування учнів (вихованців) у позаурочний час функціонують виховні групи.
КОНТАКТИ
Волинська область, Луцький район,
вул. Центральна, 104
Тел.:(0332) 70-74-60
Електрона пошта: [email protected]
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 12:30