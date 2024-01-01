55-річна охоронниця з Харкова коригувала ракетно-бомбові удари по місту, – СБУ

55-річна охоронниця з Харкова коригувала ракетно-бомбові удари по місту, – СБУ
СБУ затримала агентку рф, яка коригувала ворожі обстріли по Харкову
Служба безпеки затримала ще одну російську агентку, яка коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову. Нею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, зрадниця намагалася встановити і передати агресору дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців міста. Крім того, вона збирала інформацію про наслідки повітряних атак рф.

Для отримання розвідданих фігурантка об’їжджала територію Харкова та «в темну» випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими.

Одержану розвідінформацію вона направляла в російський Телеграм-канал, який адмініструється представниками спецслужб рф.

Рашисти використовували це для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову, із застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб.

Співробітники СБУ встановили особу російської агентки і затримали її. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами.

За даними слідства, зрадниця вийшла на ворожий Телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України.

Серед іншого вона давала поради як воювати проти нашої держави і закликала до захоплення Харкова.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ, Харків
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