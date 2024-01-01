Лавров визнав, що відхилив пропозиції Заходу про переговори, - РНБО
Сьогодні, 11:30
рф продовжує використовувати формальні приводи для продовження війни проти України, а також щоб виправдати своє небажання вести переговори.
Про це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.
Зокрема, очільник мзс рф сергій лавров визнав, що відхилив пропозиції зупинити бойові дії та почати переговори з Україною, які висловлювали представники держав світу під час «неафішованих контактів» з російським міністром. Він аргументував це необхідністю «захисту прав російської меншини» в Україні. Ця відмовка вже стала штампом ru-пропаганди та використовується для виправдання військової агресії проти нашої держави.
Окрім цього, він висловив такі маніпулятивні тези:
- «Українська формула миру тупикова».
- «Захід не вибудовує мости для співпраці, а лише б’є цеглиною неугодних».
- «москва не закривається від переговорів, однак Захід має змінити свою поведінку».
Ці заяви лаврова є частиною зусиль з дискредитації Української формули миру та вчергове підтверджують неготовність москви до переговорів.
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Про це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.
Зокрема, очільник мзс рф сергій лавров визнав, що відхилив пропозиції зупинити бойові дії та почати переговори з Україною, які висловлювали представники держав світу під час «неафішованих контактів» з російським міністром. Він аргументував це необхідністю «захисту прав російської меншини» в Україні. Ця відмовка вже стала штампом ru-пропаганди та використовується для виправдання військової агресії проти нашої держави.
Окрім цього, він висловив такі маніпулятивні тези:
- «Українська формула миру тупикова».
- «Захід не вибудовує мости для співпраці, а лише б’є цеглиною неугодних».
- «москва не закривається від переговорів, однак Захід має змінити свою поведінку».
Ці заяви лаврова є частиною зусиль з дискредитації Української формули миру та вчергове підтверджують неготовність москви до переговорів.
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