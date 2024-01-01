Лавров визнав, що відхилив пропозиції Заходу про переговори, - РНБО

рф продовжує використовувати формальні приводи для продовження війни проти України, а також щобПро це в телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО.Зокрема, очільник мзс рфвизнав, що відхилив пропозиції зупинити бойові дії та почати переговори з Україною, які висловлювали представники держав світу під час «неафішованих контактів» з російським міністром. Він аргументував це необхідністю «захисту прав російської меншини» в Україні. Ця відмовка вже стала штампом ru-пропаганди та використовується для виправдання військової агресії проти нашої держави.Окрім цього, він висловив такі маніпулятивні тези:- «Українська формула миру тупикова».- «Захід не вибудовує мости для співпраці, а лише б’є цеглиною неугодних».- «москва не закривається від переговорів, однак Захід має змінити свою поведінку».Ці заяви лаврова є частиною зусиль з дискредитації Української формули миру та вчергове підтверджують неготовність москви до переговорів.